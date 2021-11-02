أطباء يحذرون من خطورة أمراض اللثة على المرأة: تؤثر على الحمل

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا يقتصر تأثير أمراض اللثة على صحة الأسنان فقط، بل لها تأثيرات ضارة على الجسم بأكمله، أوضحها مجموعة من الباحثين والأطباء، إذ توجد بعض العلامات التي تشير إلى الإصابة بأمراض اللثة من بينها نزيف اللثة عند تنظيف الأسنان بالفرشاة.

خطورة أمراض اللثة على الصحة

أمراض اللثة لها احتمالية كبيرة للانتقال إلى الدورة الدموية، لذا ارتبطت بأمراض القلب والسكري من النوع 2، وأمراض الجهاز التنفسي والكلى، ومشاكل أثناء الحمل مثل الإجهاض والولادة المبكرة، بحسب ما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطاني.

وحول تأثير أمراض اللثة على خصوبة المرأة، أجابت الجمعية الأوروبية للتناسل البشري وعلم الأجنة، أن مرض اللثة له تأثير على فرص الحمل، وحللت الدراسة بيانات 3737 امرأة حامل، قاموا بتحليل التخطيط للحمل ونتائج الحمل لـ 3416 منهن، ووجدوا أن النساء المصابات بأمراض اللثة يستغرقن في المتوسط أكثر من سبعة أشهر حتى يصبحن حوامل، أطول من متوسط عدد الأشهر التي تستغرقها غير المصابات بأمراض اللثة للحمل.

وتشير البيانات في الدراسة إلى أن وجود أمراض اللثة كان عامل خطر قابل للتعديل، والذي يمكن أن يزيد من قدرة المرأة على الحمل، وأظهرت الدراسة أن أمراض اللثة لها تأثير سلبي على الخصوبة بقدر تأثير السمنة.

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة هالة خالد، استشاري الأمراض النسا والتوليد، أن بكتيريا porphyromonas gingivalis، المرتبطة بأمراض اللثة والموجودة بشكل كبير في لعاب بعض النساء المشاركات، تسببت في ضعف نسبة حملهن.

وأضافت أثناء حديثها لـ «هُن»، تؤدي عدوى الفم إلى التهابات بأعضاء الجسد من خلال انتقال الدم المحمل بالبكتيريا، مما يمنع عملية الإباضة، ويؤثر على الهرمونات ويتسبب في حدوث التهاب بطانة الرحم.

أسباب أمراض اللثة

ومن أسباب أمراض اللثة كما ذكرها موقع «Mayo Clinic».

- سوء نظافة الفم، مما يشجع على تكوين الجير، ويتسبب في حدوث التهاب في أنسجة اللثة المحيطة.

- تسوس الأسنان، والذي يتسبب في الإصابة بأمراض اللثة، كما يمكن أن يتسبب التسوس في فقدان الأسنان مع الوقت.