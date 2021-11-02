خطوات بسيطة لتخزين «السويت كورن» في المنزل فترة أطول

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تفقد الذرة حلاوتها عند تخزينها بطريقة خاطئة، وتفتقد ربات البيوت إعدادها للأسرة في المواسم المختلفة، لذا توجد خطوات بسيطة تساعد على تخزين الذرة بشكل صحيح ولفترة أطول، كما ذكرها «سي بي سي» سفرة.

كيف يمكن اختيار الذرة الصالحة

تعتبر الطريقة الصحيحة لاختيار كوز الذرة سحب القليل من قشر الذرة فقط، للتأكد من أن الحبات صفراء وممتلئة.

الفشرة الخضراء الزاهية

عندما تكون القشرة خضراء زاهية وملفوفة بإحكام حول حبات الذرة فهذا يدل على أن الذرة صالحة.

الضغط برفق عليها

يمكن الضغط برفق عليها لملاحظة الذرة بالداخل ممتلئة، ويجب تجنب الذرة إذ كانت بها أجزاء جافة أو سوداء.

كيفية تخزين الذرة الحلوة غير المطبوخة

الأفضل استخدام الذرة في يوم شراءها، مما يساعد على تخزين الذرة المطبوخة.

تغليف الذرة المطبوخة داخل أو خارج الكوز الأخضر الخاص بها، ثم بورق الألمونيوم، ثم وضعها في وعاء محكم الغلق.

حفظها في الثلاجة لمدة من ثلاثة إلى خمسة أيام.

كيفية تجميد الذرة

تقشير الذرة وسلقها.

السلق قبل التجميد يساعد الذرة الحفاظ على لونها الأصفر، ويمنع الحاجة إلى طهيها بعد إذابتها.

قطع الذرة من الكوز باستخدام سكين مسنن لنشر حبات الحبوب من الكوز وعلى منشفة المطبخ.

كيّس الذرة بوضعها في كيس تجميد محكم الغلق، وكتابة تاريخ اليوم عليه، سيكون هذا مفيدًا عندما تكون جاهزًا للطهي، وهذه الطريقة تحفظه لمدة تصل إلى عام.

فوائد الذرة الصفراء

ومن فوائد الذرة الصفراء كما ذكرها موقع «Mayo Clinic».

الحفاظ على صحة القلب

تحتوى الذرة الصفراء على الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل الأوميجا 3، والتي تقلل من نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، كما أنها تساعد على حماية القلب من التعرض إلى الجلطات والأزمات القلبية، والمساعدة على الوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين.

حماية الجهاز الهضمي

الذرة الصفراء لها دور في الوقاية من الإصابة بالأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، وتقي من التعرض إلى الإمساك، وهذا لأن الذرة الصفراء تحتوي على الألياف الغذائية المهمة لعملية الهضم.

علاج فقر الدم

يساعد الذرة الصفراء على الوقاية من الإصابة بحالات فقر الدم، وذلك لاحتوائها على الحديد بالإضافة إلى حمض الفوليك، اللذين يساعدان على زيادة عدد كرات الدم الحمراء والحماية من الأنيميا.