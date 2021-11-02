الامارات | عملية احتيال عالمية بسبب مسلسل «لعبة الحبار».. العملة الرقمية «سكويد غيم» خدعة

شكرا لقرائتكم خبر عن عملية احتيال عالمية بسبب مسلسل «لعبة الحبار».. العملة الرقمية «سكويد غيم» خدعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض مجموعة من المستثمرين لعملية احتيال كبيرة، راح ضحيتها نحو 40 ألف شخص بعد استثمارهم أموالا في العملة الرقمية الجديدة «سكويد غيم» في ظل نجاح مسلسل لعبة الحبار.

وأشارت وسائل إعلام عالمية إلى أنه تم استغلال الشهرة الواسعة التي حققها المسلسل الكوري «لعبة الحبار»، والذي دفع آلاف الشباب لشراء عملة «سكويد غيم»، التي حققت ارتفاعا كبيرا في أيام قليلة، وتحدث البعض بحماس على أنها ستصبح بديلا لعملة «البيتكوين»، لكن الحديث يجري الآن عن عملة احتيالية.

وبحسب «روسيا اليوم» فقد الأيام الأخيرة، فقد تراكمت التقارير من المشترين الذين يقولون إنهم لا يستطيعون بيع رموز الحبار الخاصة بهم وصرف مكاسبهم في المكان الوحيد المتاح لهم وهي خدمة PancakeSwap، ولهذا توقف البيع واستمرت المشتريات إلى أن تمكنت العملة من جمع 2 مليون دولار، فقام أصحابها بالبيع وسحبوا أموال المستثمرين والمضاربين.

وقالت منصة «كوين ماركت كاب»، إنها تلقت عدة تقارير تفيد بأن المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالحبار لم تعد تعمل.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن قرابة 40 ألف شخص كانوا ضحية العملة الاحتيالية. وأشارت تقارير إلى أن عملة «سكويد غيم» تم إنشاؤها لصناعة الثروة والربح السريع.

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