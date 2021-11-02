الامارات | خطة بقيمة 40 مليون يورو لتنظيف مدينة روما من القمامة

شكرا لقرائتكم خبر عن خطة بقيمة 40 مليون يورو لتنظيف مدينة روما من القمامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتزم عمدة روما المنتخب حديثا روبرتو جوالتيري السيطرة على مشكلة القمامة في العاصمة الإيطالية بحلول نهاية العام مع إعلان خطة بقيمة 40 مليون يورو يوم الثلاثاء.

وقال جوالتيري في مؤتمر صحافي إن الخطة متعددة الجوانب وتتضمن تنظيف الشوارع وإزالة القمامة الملقاة والحفاظ على الغطاء النباتي وتنظيف المصارف.

وتابع جوالتيري، العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه سيتم نشر أكثر من ألف موظف من شركة "أما روما" البلدية للتخلص من النفايات لتنظيف العديد من الطرق والطرق في المدينة بانتظام.

ومع ذلك، اعترف المسؤول البالغ من العمر 55 عاما أن 57 % فقط من مركبات تنظيف الشوارع وشاحنات القمامة في روما صالحة للاستخدام في الوقت الراهن.

وأصيبت المدينة بمشكلة القمامة والنفايات والتي تعاني منها لسنوات حتى الآن. ولم تتمكن سلف جوالتيري ، فرجينيا راجي من حركة خمس نجوم الشعبوية، من حل المشكلة، مما أثار انتقادات كثيرة في حملتها الانتخابية خلال الفترة التي سبقت انتخابات أكتوبر.

فاز جوالتيري في الانتخابات بعد أن وعد باتخاذ إجراءات فعالة بشأن مشكلة القمامة، والتي غالبًا ما ترجع اللائمة فيها إلى مشاكل في مقالب القمامة.

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