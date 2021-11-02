6 طرق بسيطة قد تخفف آلام القولون العصبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:

تعد متلازمة القولون العصبي ضمن أمراض الجهاز الهضمي التي تسبب المعاناة من أعراض مزعجة، تشمل ألم وتشنجات المعدة، والتأثير السلبي على عملية الإخراج، سواء من خلال المعاناة من الإمسلاك أو الإسهال.

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