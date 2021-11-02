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6 طرق بسيطة قد تخفف آلام القولون العصبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:

تعد متلازمة القولون العصبي ضمن أمراض الجهاز الهضمي التي تسبب المعاناة من أعراض مزعجة، تشمل ألم وتشنجات المعدة، والتأثير السلبي على عملية الإخراج، سواء من خلال المعاناة من الإمسلاك أو الإسهال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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