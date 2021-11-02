4 فوائد أخرى.. لماذا يجب اختيار زيت الخردل لإنقاص الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ العصور القديمة، وكان استخدام زيت الخردل على نطاق واسع للطبخ والتدليك، إذ له رائحة نفاذة قوية تضيف طعمًا مميزا إلى الطعام.

ولكن مع مرور الوقت، استُبدل زيت الخردل في المطبخ بمزيد من الزيوت المعالجة والمكررة مثل الزيتون والكانولا وعباد الشمس، والتي تم تصنيفها على أنها صحية وتفيد في خسارة الوزن.

في الحقيقة، هذه الزيوت عالية المعالجة لا تفيدنا، يتم تجريدها من العناصر الغذائية ولها فوائد صحية هامشية، إذا كنت حقًا تريد تناول الطعام الصحي، فقد حان الوقت لإعادة زيت الخردل إلى مطبخك لفقدان الوزن وتحسين صحتك العامة، وفقا لموقع timesofindia.

المحتوى الغذائي لزيت الخردل

عند استخدامه لأغراض الطهي، يمكن أن يساعد في تحسين ظروفك الصحية، ملعقة كبيرة من زيت الخردل تحتوي على:

السعرات الحرارية: 124

الدهون: 14 جم

الصوديوم: 0 ملج

الكربوهيدرات: 0 جم

الألياف: 0 جم

السكريات: 0 جم

البروتين: 0 جم

ويحتوي على ثلاثة أنواع مختلفة من الدهون، وكمية قليلة فقط من الدهون المشبعة، ما يجعله اختيارًا مثاليًا للزيت لطهي وجبتك، أما الدهون الأخرى فهي- متعددة غير مشبعة وأحادية غير مشبعة- والتي تعتبر صحية لصحة القلب.

إليك كيف يساعد زيت الخردل في إنقاص الوزن وفوائده الصحية الأخرى

وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية، يمكن للطعام المطبوخ بزيت الخردل أن يقلل الشهية، هذا بسبب توليد الحرارة، والذي يشير إلى الحرارة المنتجة في الجسم، علاوة على ذلك، فإن الطعام المطبوخ بزيت الخردل سهل الهضم ويزيد من معدل الأيض، عندما يزداد التمثيل الغذائي، تحرق الدهون أسرع من المعتاد.

يعزز صحة الجلد

عند استخدامه موضعيًا، يمكنه ترطيب جميع طبقات الجلد وتغذيته بشكل صحيح، وللتدليك بهذا الزيت أن يحسن الخطوط الدقيقة ويقلل التجاعيد.

وعند وضعه على الشعر يعزز نمو الشعر ويجعل الجذور أقوى، ويمكنك أيضًا إضافة بعض قطرات زيت الخردل إلى عبوة وجهك المصنوعة منزليًا.

يدعم صحة القلب

يمكن أن يساعد ارتفاع نسبة الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، بما في ذلك زيت الخردل في نظامك الغذائي، في تحسين أمراض القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير الدراسات إلى أنه قد يساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية وضغط الدم والسكر في الدم، وجميع الحالات المرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يخفف الألم

ويحتوي الزيت ذو الرائحة النفاذة أيضًا على أليل أيزوثيوسيانات، وهو مركب يمكن أن يساعد في تقليل الألم في الجسم، إلى جانب ذلك، فإن هذا الزيت غني أيضًا بحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تكون مفيدة في تقليل الالتهابات والحروق الطفيفة.

قد يعالج البرد

زيت الخردل علاج قديم للبرد والاحتقان، يمكن أن يؤدي تطبيق الزيت الدافئ على الصدر عند المعاناة من البرد والإنفلونزا إلى تسريع الشفاء وتوفير الراحة من الأعراض الأخرى.