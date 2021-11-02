منهم شريف مدكور وهبة السيسي.. أسماء لجنة تحكيم مسابقة Miss Egypt international



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت إدارة مسابقة Miss Egypt international عن أسماء لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة، والتي تقام أولى فعاليتها يومي الجمعة والسبت الموافق 5، 6 نوفمبر في إحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وسيتم الإعلان بعدها عن أسماء الـ 35 متسابقة المرشحات للمنافسة على لقب المسابقة.

لتبدأ بعدها ورش العمل التأهيلية الخاصة بالمسابقة مباشرة في مجالات متعددة منها: (Gym classes - Catwalk classes - Styling classes - Makeup classes – Egyptology classes).

وضمت لجنة التحكيم للمسابقة كلاً من: الإعلامي شريف مدكور، ومصمم الأزياء بهيج حسين، والاستايلست سعيد رمزي، وخبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي، يوسف سباهي مؤسس وكالة فيس تو فيس للمودلينج، ومصطفى الصغير رئيس مجلس إدارة الصغير جروب، والفنان تامر فرج، وملكة جمال مصر ٢٠٠٤ هبة السيسي، والإعلامية ياسمين فهمي، وطبيب الأسنان الدكتور أحمد الجمل، وأخصائي التغذية الدكتور ريهام العراقي، وملك جمال العالم لعام ٢٠١٧ مصطفى الأزلي، وكارولين سيموليان.

وعن المسابقة قال مصمم الأزياء بهيج حسين إن ذلك النوع من المسابقات يساعد على دعم وإعلاء دور السياحة في مصر، ووجود أكثر من مسابقة يخلق نوعا من المنافسة في تقديم الأفضل، وهو منافسة المطلوبة لتقديم سفيرات مصريات على مستوى عال من الذوق والثقافة، كما أن الفائزات في المسابقة سيتأهلن للمشاركة وتمثيل مصر في المسابقات الدولية.

وتختتم المسابقة بثلاث فعاليات وهم: الأول تتويج الفائزة بلقب Miss Athletic ملكة الللياقة وذلك بعد اختبارات لمدة شهر.

والثاني Miss Runway لاختيار الفائزة كأفضل عارضة بلجنة تحكيم مختلفة ومتخصصة.

أما الحفل النهائي لاختيار الفائزة بلقب المسابقة Miss Egypt International فمن المقرر إقامته منتصف فبراير المقبل.