تجنبي هذا النوع من الأسماك إذا كنتي تريدين شعرك أكثر صحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك طرق يمكنك من خلالها المساعدة في الحفاظ على شعرك صحيًا وحيويًا وقويًا، ويمكن لأقنعة الترطيب العميقة وتجنب علاجات الشعر القاسية أن تساعد ك على الاحتفاظ بالرطوبة وتجنب التقصف، ولكن نظامك الغذائي يلعب أيضًا دورًا في صحة شعرك، لذا فإن الترطيب الكافي مفيد لفروة رأسك وشعرك.

وهناك بعض الأطعمة بالعناصر الغذائية الأساسية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي مثل أوميجا 3 وفيتامين ب 5 (حمض البانتوثنيك) التي يمتصها الشعر ويستخدمها للتغذية، وفقا لموقع "healthdigest".

ويعد إضافة الأطعمة لدعم صحة الشعر أمرًا مفيدًا، ولكن من المثير للقلق أن بعض الأطعمة التي قد تعتقد أنها مغذية والتي تضر بشعرك بالفعل، لذا إذا كنتي تتناولين الأسماك بشكل متكرر، فإن البروتين أوميجا 3 الموجودين به يدعمان بشرتك وصحة شعرك، ولكن يمكن لهذه الأسماك أن تدمر صحتك وشعرك.

وتحتوي المأكولات البحرية مثل السلمون والروبيان والمحار على كميات عالية من العناصر الغذائية الأساسية وهي إضافات رائعة لنظامك الغذائي، ويمكن أن يساعد المحتوى العالي من أوميجا3 في تقوية خصلات شعرك.

ومع ذلك، يوجد بعض الأسماك التي يجب عليك تجنب تناولها بكميات كبيرة، مثل الماكريل والتونة الكبيرة وباس البحر التشيلي، وذلك لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الزئبق يسمى ميثيل الزئبق.

ووفقًا لجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، فإن ميثيل الزئبق هو شكل من أشكال المعدن السائل، وهو مادة سامة ويمكن أن يكون شديد السمية.

كما تشير تقارير موقع MedicineNet إلى أن ارتفاع مستوى التعرض للزئبق يشكل خطورة على صحتك ويمكن أن يؤدي إلى تلف الأعضاء الرئيسية بما في ذلك الدماغ والقلب والكلى، وتم ربط الزئبق في الجسم أيضًا بتساقط الشعر، وبسبب المخاطر المحتملة، يوصى بتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، مثل الماكريل وسمك أبو سيف.