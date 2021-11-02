هكذا يمكنك خفض ضغط الدم المرتفع ببعض الأطعمة والعادات البسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

ثبت أن الجسم يستجيب بالطريقة التي يُعامل بها، وبالتالي من المهم تناول الطعام بشكل صحيح لجعل الجسم يشعر ويستجيب بشكل صحيح.

ويعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض شيوعا التي يعاني منها الكثيرين، وفي إطار ذلك، كيف يمكنك ضبط ضغط الدم من خلال تناول بعض الأطعمة الصحية، واتباع وعادات جيدة؟.. هذا ما نوضحه وفقا لموقع "time of india".

- اتباع نظام غذائي صحي

يساعد اتباع نظام غذائي على تبخير الدهون المشبعة وتقليل الكوليسترول الضار، وبالتالي خفض ضغط الدم.

ويشمل الأطعمة مثل: الحبوب الكاملة، الفواكه، منتجات الألبان قليلة الدسم.

- تقليل محتوي الصوديوم

التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم في نظامك الغذائي، تساهم في تحسين صحة القلب، وبالتالي خفض ضغط الدم.

- الإقلاع عن التدخين

نعلم جميعًا أن التدخين ضار بالصحة، وثبت أنه يمكن يساهم في ارتفاع ضغط الدم.

لذا يساعد الإقلاع عنه في السيطرة على ضغط الدم، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحسين الصحة العامة.

- التقليل من الكافيين

يشير الخبراء إلى أن التحكم في استهلاك الكافيين من العادات الجيدة لخفض ضغط الدم المرتفع، لذلك ينصح بتناول كوب أو كوبين من الكافيين يوميًا.

وهناك بعض الأطعمة التي يجب تناولها لخفض ضغط الدم:

- بذور اليقطين

وفقًا لإحدي الدراسات، تحتوي بذور اليقطين على كمية وفيرة من المغنيسيوم والبوتاسيوم ، وأيضًا على الأرجينين وهو حمض أميني يساعد في إنتاج أكسيد النيتريك، وهو أمر ضروري لاسترخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

- الجزر

غني بنسبة عالية من المركبات الفينولية، مثل أحماض الكلوروجينيك والكوماريك وأحماض الكافيين، التي تساهم في استرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، ما قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.

- الكرفس

وجد أن الكرفس يحتوي على مركبات تسمى الفثاليدات، والتي قد تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض مستويات ضغط الدم.

- البروكلي

يساعد في خفض ضغط الدم، عن طريق تعزيز وظيفة الأوعية الدموية وزيادة مستويات أكسيد النيتريك في الجسم.

- السبانخ

غنية بالنترات ومحملة أيضًا بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، ما يجعلها خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.