نوال الزغبي تثير إعجاب متابعيها بصورة مع ابنها: «أول مرة جورجي يقبل يتصور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة جديدة لها بصحبة ابنها «جورجي» التي سرعان ما جذبت انتباه الأنظار إليها، وأثارت تفاعل متابعيها ما بين الإعجاب والدعاء لهما.

وظهرت «نوال» في الصورة برفقة ابنها وهي تحتضنه معلقة على الصور: «صار شاب الله يحمي كل أولاد العالم.. أول مرة جورجي يقبل يتصور».

وأثارت الصور تفاعل متابعيها فكانت من ضمن التعليقات: «ما شاء الله ربنا يخليهولك يارب.. ما شاء الله شبهك يا نوال.. ربنا يحميه.. حلو أوي ابنك يا نوال».

من هو جورجي ابن نوال الزغبي؟

ولد جورجي ابن الفنانة نوال الزغبي،هو وأخيه «جوي» في عام 2002، ولديهما أخت كبرى وهي «تيا» التي تبلغ من العمر 24 عاما، وهم أولادها من مدير أعمالها وزوجها السابق «إيلي ديب» بعد زواج ناجح دام 15عاما، كان الزواج ثمرة الحب المتبادل بينها وبين إيلي، إلا أنهما انفصلا في عام 2008 بعد عام من الخلافات التي أثارت الجدل، إلا أن الفنانة نوال الزغبي لم تعلن خبر الطلاق إلا في شهر مارس من العام الحالي، بعد انفصالها عن زوجها منذ عام 2008 أي ما يقارب 12عامًا من الانفصال.

«تيا» الأخت الكبري التوأم جوي وجورجي

ولدت «تيا» بعد 8 سنوات من زواج الفنانة نوال الزغبي بـ إيلي ديب، كانت «تيا» أول فرحتها حتى أنها غنت لها أغنية باسمها، وعبرت لها عن شدة حبها في عيد ميلادها الأخير قائلة.. «عيد ميلاد سعيد يا كنزي»، وظهرت الشابة العشرينية في حفلات كثيرة لفتت انتباه الجمهور لجمالها الذي هو نسخة من أمها كما وصفها المتابعين، لأنها تشارك نوال هي الأخرى لون الشعر والملامح الرقيقة.