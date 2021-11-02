الامارات | أعراض تنذر بقصور القلب.. أسباب المرض وعلاجه

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تنذر بقصور القلب.. أسباب المرض وعلاجه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مؤسسة القلب الألمانية إن قصور القلب يعني عدم قدرة القلب على إمداد الجسم بالأوكسجين الكافي، ما يشكل خطرا جسيما على الحياة، ودعت المؤسسة إلى عدم تجاهل الأعراض

أسباب قصور القلب

أوضحت المؤسسة أن قصور القلب له أسباب عدة منها :

تكلس الشرايين التاجية ارتفاع ضغط الدم عدم انتظام ضربات القلب التهاب عضلة القلب عيوب الحاجز القلبي عيوب صمام القلب (الخلقية أو المكتسبة)

تشمل الأسباب أيضا أمراض الأيض مثل داء السكري واضطرابات الغدة الدرقية كفرط نشاط الغدة الدرقية، وأمراض الرئة مثل انتفاخ الرئة أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، بالإضافة إلى أورام القلب.

أعراض قصور القلب

تتمثل أعراض قصور القلب في مايلي :

فرط التعرق سرعة التنفس زيادة معدل ضربات القلب شرب السوائل بكمية قليلة الإعياء وتراجع القدرة على بذل مجهود

علاج قصور القلب

يتم علاج قصور القلب بواسطة الأدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات بيتا والأدوية المدرة للبول، ومنظم ضربات القلب، والإجراءات الجراحية مثل قسطرة القلب وتركيب دعامة للأوعية الدموية واستبدال صمام القلب المعيب، وقد يصل الأمر إلى حد زراعة القلب.

ويلعب أسلوب الحياة الصحي دورا مهما في مواجهة قصور القلب؛ حيث ينبغي اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه مع الإقلال من الملح والابتعاد عن الدهون الحيوانية، مع شرب السوائل على نحو معتدل بمعدل 5ر1 لتر يوميا، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية كالمشي وركوب الدراجات الهوائية والسباحة، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين والخمر وإنقاص الوزن في حال المعاناة من البدانة.

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