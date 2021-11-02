لهذه الأسباب.. يجب نقع العدس قبل ساعات من طهيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

العدس من الأطعمة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناوله، نظرا لما يحتويه من العديد من العناصر والمعادن الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

لكن هل تعلم أن نقع العدس قبل طهيه يوفر العديد من الفوائد الصحية؟.. هذا ما نكشفه لكم وفق ما أورد موقع"timesofindia".

الفوائد:

- يساعد في تحسين الهضم، وامتصاص العناصر الغذائية.

- إزالة حمض الفايتك والعفص من العدس الذي يسبب الانتفاخ.

- يساهم أيضًا في تحفيز الأميليز ، وهو جزيء يساعد في تكسير النشا المعقد في العدس والبقوليات ، مما يسهل هضمها.

- كما تساعد عملية النقع على التخلص من المواد الكيميائية المنتجة من العدس والبقوليات.

- بالإضافة إلى ذلك ، فإن معظم البقوليات غنية بمركب قليل السكاريد ، وهو نوع من السكر المعقد الذي يؤدي إلى انتفاخ البطن والغازات، لذا، نقع العدس يقلل من مستويات السكر المعقدة.

- غالبًا ما يتم صقل العدس بألوان صناعية وإضافات ضارة بالصحة، مثل: النايلون والمخمل لإضافة لمعان لامع، لذا، نقعه يساهم في إزالة هذه الألوان.

- قد يؤدي التنظيف غير السليم والتعبئة غير الصحية للعدس إلى ترك مخلفات زراعية مثل "مبيدات الأعشاب غليفوسات "، والتي لها آثار ضارة على الصحة، وبالتالي ، فإن غسل العدس ونقعه وطهيه بشكل صحيح أمر ضروري لضمان الاستهلاك الآمن.

- سبب آخر لضرورة نقع العدس قبل ساعات قليلة من الطهي هو تقليل وقت الطهي، حيث يستغرق الوقت اللازم لطهيه ما يقرب من 10-12 ساعة.

ما هي مدة النقع؟

من الضروري نقع العدس لمدة 8 ساعات أو أكثر في المياه قبل الطهي.

هل يمكن استخدام ماء العدس في الطهي؟

لا ينصح باستخدام الماء المستخدم في نقع العدس في الطهي، لأنه يحتوي على مادة التانين أو حمض الفيتيك ، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ، وبالتالي ، فمن الأفضل استخدام تلك المياه للنباتات، لاحتوائها على العناصر الغذائية التي قد تساعد في النمو.