كورونا اليوم: اكتشاف سلالتي "مو" و"لامدا".. واللقاح أقوى من المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

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-اكتشاف سلالتي "مو" و"لامدا" لفيروس كورونا في روسيا

أعلن مدير المعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع لهيئة المراقبة وحماية المستهلك الروسية، فاسيلي أكيمكين، عن اكتشاف سلالتين في روسيا من متحور فيرس كورونا، وهما "مو" و"لامدا".

وأوضح مدير المعهد المركزي لبحوث الأوبئة، أنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة بمتحور "مو" وحالة واحدة بمتحور "لامدا"، ووفقا له، فإن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا لا تزال السائدة في كل من روسيا والعالم، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

-لقاح كورونا أقوى 5 مرات من مناعتنا

حسمت دراسة حديثة النقاش بشأن الحماية الأكثر فعالية من فيروس كورونا، والتي شكلت طيلة فترة الوباء تساؤلاً بين من يحمي أكثر من الفيروس، اللقاحات أم المناعة الطبيعية.

فقد كشفت دراسة نشرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأميركية (سي. دي. سي)، أن الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المُضاد لكورونا وكانوا قد أصيبوا حديثاً يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بخمس مرات، مُقارنة بأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل ولم يُصابوا سابقاً.

وقالت روشيل والينسكي، مديرة "سي. دي. سي" في بيان "لدينا الآن دليل إضافي يُعيد تأكيد أهمية لقاحات كورونا، حتى لو كان لديك إصابة سابقة بالفيروس".

- CDC: أصحاب المناعة المنخفضة قد يحتاجون لجرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا

أوصت هيئة الصحة بجرعة "رابعة" من لقاح كورونا للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، وفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، وفي الآونة الأخيرة ، قام مركز السيطرة على الأمراض بتحديث إرشاداته قائلاً إن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بشكل معتدل وشديد قد يحتاجون إلى جرعة إضافية.

وكتبت وكالة الصحة خلال موقعها على الإنترنت، أن "الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة بشكل معتدل وشديد والذين يبلغون من العمر 18 عامًا والذين تلقوا جرعة لقاح كورونا الأولية وتلقوا جرعة إضافية، قد يتلقون جرعة معززة واحدة من (Pfizer-BioNTech أو Moderna أو Janssen) بعد 6 أشهر على الأقل من إكمال جرعة لقاح mRNA الثالثة ".