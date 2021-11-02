6 طرق لإخراج الماء من أذنك بعد الاستحمام.. متى يستوجب استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يستخف بعض الأشخاص بدخول قطرات الماء إلى الأذن أثناء الاستحمام، وإذا حدث هذا، فقد تشعر بإحساس دغدغة في أذنك، وقد يمتد هذا الشعور إلى عظم الفك أو الحلق.

وعادة يتم تصريف المياه من تلقاء نفسها وإذا لم يحدث ذلك، فقد يؤدي الماء المحاصر إلى التهاب الأذن، ويُطلق على هذا النوع من عدوى الأذن في القناة السمعية الخارجية.

وفي هذا الصدد نوضح لكم أفضل الطرق للتخلص من الماء الموجود في الأذن، وفق ما أورد موقع "healthline"،

1. اهتزاز شحمة الأذن:

قد تؤدي هذه الطريقة الأولى إلى إخراج الماء من أذنك على الفور، كما أن شد شحمة أذنك أو هزها برفق مع إمالة رأسك لأسفل يساعد في التخلص من الماء.

2. التثاؤب أو المضغ:

عندما يعلق الماء في قناة استاكيوس وهي (القناة التي تربط بين الأذن الوسطى والبلعوم الأنفي)، يمكن أن يساعد تحريك فمك أحيانًا في فتح الأنابيب الموجودة بها وبالتالي التخلص من الماء.

3.استخدم مجفف الشعر:

يمكن أن تساعد الحرارة المنبعثة من مجفف الشعر على تبخير الماء داخل قناة الأذن، لذا يمكن تشغيل مجفف الشعر إلى أدنى مستوى له، ثم مسك مجفف الشعر على بعد نحو قدم من أذنك وحركه ذهابًا وإيابًا، واترك الهواء الدافئ يتدفق إلى أذنك.

4. استخدم قطرات الأذن بيروكسيد الهيدروجين:

يمكن أن تساعد محاليل بيروكسيد الهيدروجين في إزالة الحطام وشمع الأذن، والتي قد تحبس الماء في أذنك، ولكن لا تستخدم هذه القطرة إذا كان لديك أي من الحالات التالية:

علامات الإصابة أو العدوى مثل الألم والتورم والنزيف من الأذن.

التهاب الأذن الوسطى.

طبلة الأذن مثقوبة.

5. استخدم زيت الزيتون:

يمكن أن يساعد زيت الزيتون أيضًا في منع العدوى في أذنك وكذلك صد الماء، لذا قم بتسخين بعض زيت الزيتون في وعاء صغير ثم ضع بضع القطرات على معصمك الداخلي لاختبار درجة الحرارة، وباستخدام قطارة نظيفة، ضع بضع قطرات من الزيت في الأذن المصابة واستلق على جانبك الآخر لمدة 10 دقائق، ثم اجلس وقم بإمالة الأذن لأسفل للتخلص من الماء والزيت.

6. استخدم البخار:

يمكن أن يساعد البخار الدافئ في إطلاق الماء من أذنك الوسطى عبر قناة استاكيوس، لذا املأ وعاءً كبيرًا بالماء الساخن بالبخار وغطِ رأسك بمنشفة لإبقاء البخار بالداخل وأمسك وجهك فوق الوعاء ثم استنشق البخار لمدة 5 أو 10 دقائق، ثم قم بإمالة رأسك إلى الجانب لتصريف أذنك.

ما الذي عليك عدم فعله؟

إذا لم تنجح العلاجات المنزلية، فلا تلجأ إلى استخدام إصبعك أو أي شيء آخر داخل أذنك، لأنه قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث الأضرار التالية:

إضافة البكتيريا إلى المنطقة.

دفع الماء إلى عمق أذنك.

إصابة قناة أذنك.

ثقب طبلة الأذن.

كيفية منع المشكلة؟

يمكن أن تساعد هذه النصائح البسيطة في منع الماء من أن يعلق في أذنك من خلال اتباع التعليمات التالية:

- استخدم سدادات الأذن أو قبعة السباحة عند السباحة.

- بعد قضاء بعض الوقت في الماء، جفف أذنك جيدًا من الخارج بمنشفة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

عادة ما تختفي المياه الموجودة في الأذن دون علاج، ولكن إذا كان الأمر يزعجك، ففكر في تجربة أحد هذه العلاجات المنزلية للمساعدة في تخفيف انزعاجك، أما إذا كان الماء لا يزال موجودا بعد يومين إلى ثلاثة أيام أو إذا ظهرت عليك علامات العدوى، يجب عليك الاتصال بالطبيب فورا.

وإذا أصبحت أذنك ملتهبة أو منتفخة، فربما تكون قد أصبت بعدوى في الأذن، ويمكن أن تصبح عدوى الأذن خطيرة إذا لم تحصل على علاج لها، وقد يؤدي إلى فقدان السمع أو مضاعفات أخرى، مثل تلف الغضاريف والعظام.