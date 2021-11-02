طريقة عمل ليمون معصفر في البيت: مكونات سهلة من داخل مطبخك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الليمون المعصفر، من أهم أنواع المخللات التي تتواجد بصفة أساسية ودائمة على مائدة الطعام، إذ يعتبر المخلل ملك السفرة دون منازع، ويفتح الشهية، ويجعل الطعام لذيذا، وتبحث ربات البيوت باستمرار عن طريقة عمله في المنزل، مثل المحلات الكبرى.

ويقدم «هن» طريقة عمل الليمون المعصفر في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشراشابي.

الليمون المعصفر

مقادير الليمون المعصفر

كيلو ليمون.

¼ كيلو فلفل حار.

كوب ملح.

ماء.

طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر

يغسل الليمون ويبقى كما هو دون تقطيع.

يوضع الليمون في المياه المغلية على النار، ويترك لتمام الغليان مرة واحدة، ويرفع من على النار.

تترك المياه حتى تبرد.

تغير مياه الليمون المسلوق 3 مرات يوميا، لمدة 3 أيام.

عمل فتح الليمون بالسكين الحاد.

تخلط مكونات التخليل في برطمان نظيف، ثم يوضع الليمون المسلوق منذ 3 أيام.

مع ملاحظة بداية إصفرار الليمون، وبدء تسويته، يوضع البرطمان في الثلاجة، ويقدم بعد أسبوع من بداية التخليل.

الليمون المعصفر بالفلفل

مقادير الليمون المعصفر بالفلفل

2 كيلو ليمون.

½ كوب ملح خشن.

2 ملعقة كبيرة عصفر.

2 ملعقة كبيرة حبة البركة.

½ كيلو فلفل حار.

¼ كيلو فلفل رومي مفروم.

طريقة تحضير الليمون المعصفر بالفلفل

اغسلي الليمون جيداً، ثم اسلقي نصفه في قدر، واتركيه على النار حتى ينضج.

صفي الليمون جيدا، ثم ضعيه في كمية ماء كافية لمدة 3 أيام، وقومي بتغيير الماء مرتين في اليوم.