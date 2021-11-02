مخاطر النوم أثناء الجلوس.. هل يمكن أن يكون قاتلاً؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل سبق لك أن دخلت في سبات عميق أثناء العمل على جهاز الكمبيوتر أو المكتب؟ بقدر ما هو مريح، هل شعرت بعد ذلك بألم شديد في الظهر، وتيبس في رقبتك وكتفيك؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهذا يرجع إلى ساعات طويلة من الجلوس وعدم الحركة.

النوم أثناء الجلوس أو حتى الوقوف ظاهرة شائعة عند الحيوانات، لكن جسم الإنسان غير معتاد على مثل هذه الممارسة.

يمكن أن يؤدي عدم النشاط في وضع الجلوس إلى إلحاق خسائر فادحة بمفاصلك وقد يؤدي إلى تصلبها، قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل تجلط الأوردة العميقة، دعونا نلقي نظرة على مخاطر النوم أثناء الجلوس ومعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون قاتلاً، وفقا لموقع timesofindia.

قد يكون النوم أثناء الجلوس مريحًا، لكن يمكن أن يؤدي إلى تيبس المفاصل وآلام الظهر، غالبًا ما نشعر بالراحة على كراسينا، وننام على مكاتبنا أثناء العمل، لكن القيام بذلك بشكل متكرر يمكن أن يسبب مشكلة كبيرة لصحتك.

يمكن أن يتسبب عدم الحركة وفي وضع واحد في حدوث آلام في الظهر والجسم، يمكن أن يؤدي عدم الحركة أيضًا إلى تيبس المفاصل وقد يكون له تداعيات مؤلمة.

يعتبر التمدد طريقة رائعة لتحسين المرونة والوضعية ومنع تصلب المفاصل، في حين أن الاستلقاء على السرير للنوم قد يساعدنا على تمديد أطرافنا ومفاصلنا، فإن النوم أثناء الجلوس يمكن أن يضعف الدورة الدموية ويقيد الحركات، مما يؤدي إلى مزيد من المضاعفات.

احذر من تجلط الأوردة العميقة.. نتيجة محتملة للجلوس لساعات طويلة

بصرف النظر عن المشاكل قصيرة المدى، فإن النوم أثناء الجلوس يمكن أن يجعلك أيضًا أكثر عرضة للتخثر الوريدي العميق، والذي يحدث عندما تتشكل جلطة دموية، تُعرف أيضًا باسم الجلطة، في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في جسمك، وخاصة الساقين، يمكن أن يكون نتيجة سلبية لساعات طويلة من النوم في وضع واحد أو النوم أثناء الجلوس، دون حركات على الإطلاق.

إذا تُركت الحالة دون تشخيص أو علاج، فقد يؤدي ذلك إلى حالة طارئة، بل قد يتسبب في الوفاة في ظروف قاسية، يحدث الخطر الأكبر عندما ينكسر جزء وينتقل إلى الرئة أو الدماغ، مما يؤدي إلى تلف كبير، مما يتسبب في حدوث وفيات مفاجئة.

الأعراض التي يجب الانتباه إليها

الأعراض الرئيسية لتجلط الأوردة العميقة هي كما يلي:

- تورم وألم في عضلات الربلة أو الكاحل أو القدم

- جلد محمر ودافئ ناتج عن التهاب

- ألم مفاجئ في الكاحل أو القدم

هل هناك فوائد للنوم وأنت جالس في وضع مستقيم؟

يُنصح دائمًا باللجوء إلى كرسي، إذا كنت ترغب في النوم أثناء الجلوس، بينما يجب على المرء تجنب وضع النوم هذا، فقد يكون مفيدًا للنساء الحوامل، حيث يجدن صعوبة في النوم مستلقية، إنها أيضًا طريقة رائعة للنوم للأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، وهو اضطراب في النوم يحدث عندما ينقطع تنفس الشخص أثناء النوم، يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي على النوم بشكل أكثر كفاءة.