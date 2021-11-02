احذر الإمساك.. متى تحتاج إلى الذهاب الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تختلف حركة الأمعاء لكل فرد، يفرغ البعض ما في القولون أول شيء في الصباح، بينما يندفع البعض الآخر إلى الحمام مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، هناك أيضًا أشخاص يفرغون أمعائهم بصعوبة، وهو ما يشار إليه بالإمساك.

الإمساك مشكلة عامة في الجهاز الهضمي، بالنسبة للبعض، يعد هذا أمرًا عاديًا، بينما يتعين على البعض الآخر التعامل معه من حين لآخر، على أي حال، فإن الشعور بالضيق والانتفاخ ليس تجربة رائعة على الإطلاق، تجعلك الحالة تشعر بعدم الارتياح وفي ذلك الوقت كل ما تريد القيام به هو التدحرج على الأريكة والبقاء هناك حتى تمر هذه الأزمة.

الإمساك في الغالب ليس خطيرًا ويتحسن بعد تعديل نظامك الغذائي ليشمل المزيد من الألياف أو تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، ولكن هناك أيضًا حالات لا يكون فيها طبيعيًا ويتطلب العناية الطبية المناسبة، وهو ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

لماذا تشعر بالإمساك؟

عملية الهضم معقدة للغاية وتتضمن عدة أعضاء، عندما نأكل الطعام يجب أن يمر عبر عدة أعضاء قبل أن تمتص الخلايا العناصر الغذائية وتخرج البقايا من الجسم، فقط عندما يصل الطعام إلى الأمعاء الغليظة يتم امتصاص الماء والجلوكوز ويفصل البراز ليتم تفريغه، وهذا يعني أن البراز يتم تخزينه في الأمعاء الغليظة المعروفة أيضًا باسم القولون.

وفي حالة الإمساك، يبدأ البراز في التراكم في القولون السيني، الذي يقع في نهاية الجهاز الهضمي، ويمنع التدفق، ما يجعلك تشعر بالضيق والانتفاخ، يصبح إخراج البراز أكثر صعوبة عندما يمتص الجسم كل الماء منه مما يجعله صلبًا وجافًا.

متى تحتاج لاستشارة طبيب؟

نتناول بعض السوائل أو الأدوية للتخلص من الإمساك، ولكن هناك أوقات يصبح من الضروري فيها طلب المساعدة الطبية قبل أن تصبح الحالة خطيرة، يمكن أن تكون حوادث الإمساك المتكررة ناتجة عن مشاكل خطيرة في القولون أو حالات كامنة.

وجع بطن

يجعلك الإمساك تشعر بعدم الراحة والانتفاخ، ولكن إذا ساءت الحالة وألمتك بشدة، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

عندما تكون حالة الإمساك شديدة، يمكن أن يؤدي انسداد الأمعاء إلى تمزق الأمعاء والعدوى، يجب معالجة آلام البطن الزائدة على الفور لتجنب أي مضاعفات.

في أوقات أخرى تحتاج إلى استشارة الطبيب

دم في البراز

بقع الدم أثناء تمرير البراز ليست طبيعية أيضًا، إذا كنت قادرًا على إخراج أي براز أو ملاحظة وجود دم على ورق التواليت أثناء المسح، فاستشر طبيبك، يمكن أن يحدث هذا لأسباب متعددة مثل البواسير ومرض التهاب الأمعاء (IBD) أو حتى سرطان القولون والمستقيم.

لم تتبرز في أسبوع

يعتبر الشخص الذي لم يتبرز 3 مرات أو أكثر في الأسبوع مصابًا بالإمساك، نظرًا لأن عدم وجود حركة لمدة أسبوع أمر شديد، فقد يؤدي ذلك إلى انحشار البراز، قد يساعد الطبيب في تكسيره، مما يسهل عليك التخلص منه.

حالات أخرى تحتاج إلى زيارة الطبيب

بعض العلامات الأخرى التي تحتاج إلى مراجعة الطبيب في حالة الإمساك هي:

الشعور بفقدان الوعي

مشاكل في التنفس

ارتفاع درجة الحرارة

ضربات قلب سريعة

التقيؤ