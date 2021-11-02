رسالة مؤثرة من ابنة سامي العدل في ذكرى ميلاده: نفسي أجيبلك تورتة وأحضنك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صداقة من نوع خاص، جمعت الفنان الراحل سامي العدل، بابنته الفنانة «رشا»، التي شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، إذ ظلت تتحدث عن علاقتهما وتروي كواليسها بين الحين والآخر، آخرها عندما أحيت ذكرى ميلاده، التي توافق اليوم 2 نوفمبر، بصورة من دولاب الذكريات، نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أورفقتها بكلمات مؤثرة تعبر عن افتقادها لأبيها الراحل.

ابنة سامي العدل تحيي ذكرى ميلاده

«صورتي بالبيجاما وأنا باخد بوسة تصبحي على خير»، عبارة افتتحت بها الفنانة رشا العدل، ابنة سامي العدل، الحديث عن أبرز العبارات التي كان دائما ما يرددها عليها والدها الراحل، متطرقة إلى من خلالها إلى طبيعة العلاقة الخاصة التي جمعت بينهما.

رسالة رشا العدل المؤثرة لوالدها

كثير من الأحاسيس والمشاعر المفتقدة، حاولت رشا العدل، التعبير عنها خلال منشورها، إذ كتبت: «النهاردة عيد ميلادك، ونفسي قوي أبوسك وأقول لك كل سنة وأنت طيب، نفسي أحضنك وأدلعك وأجيب لك تورتة، وننزل نحتفل سوا بعيد ميلادك، ونقضي اليوم كله ضحك وهزار وحكاوي، من حكاويك الشيقة الممتعة».

علاقة الأب وابنته

لحظات عديدة تتمنى ابنة رشا العدل، استعادتها مع والدها الراحل: «وحشتني قعدتنا على سريرك، وكم المعلومات والثقافة اللي كنت بتعلمهالي، وحشني إلقاء الشعر بصوتك، ووقفتك على المسرح»، مختتمة رسالتها لروح والدها في ذكرى ميلاده، بكلمات مؤثرة: «كلك على بعضك وحشتني بقى يا بابا، مش كدة، كل سنة وأنت بابا حبيبي اللي بعشقه ومستحيل أنساه، الله يرحمك ويغفر لك يا أغلى الغوالي».

وتوفي الفنان الراحل سامي العدل، في الـ10 من يوليو عام 2015، وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل «حارة اليهود»، مع إياد نصار ومنة شلبي، ومسلسل «بين السرايات»، خلال موسم دراما رمضان 2015، وأبدع في الكثير من الأدوار لعل أبرزها مسلسل «ريا وسكينة».