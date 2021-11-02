فوائد صحية مذهلة لـ قشر الرمان.. اوعي ترميه

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحتوي ثمرة الرمان المتوسطة على نحو 200 سعرا حراريا، ما يجعلها خيارا صحيا رائعا لمن يريد اتباع حمية غذائية وتقليل وزنه، إذ تعتبر سناك صحي، إذا أضيفت إلى الزبادي، لكن بالإضافة إلى فوائد تلك الفاكهة الكبيرة، فإن قشر الرمان، يتمتع أيضا، بعناصر صحية يمكن الاستفادة منها، بحسب ما استعرضه الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة.

فوائد قشر الرمان

ينصح بعدم رمي قشر الرمان، لأن فوائده لا تقل أهمية عن الرمان، كما أنه يحتوي على فوائد أكثر من الموجودة في الرمان نفسه، مثل الماغنسيوم، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، وبعض العناصر التي ترفع الإحساس بالشبع، ومعدلات الحرق الكبيرة كذلك.

تأثير القشر على الأسنان والفم

القشر له فوائد للأسنان والفم، إذ يحسن من رائحتهما، إذا كنت تعاني من رائحة فم كريهة، بسبب مشكلات اللثة، خاصة أنه يحسن من البكتيريا النافعة أو الصديقة، أو التوازن البكتيري في الفم، لأن البكتيريا الضارة موجودة أكثر من البكتيريا النافعة، فتسبب الرائحة غير المحببة، بخلاف علاج التهابات الحلق، واللوز وقرح الفم، المضمضة والغرغرة.

علاج ضعط الدم

تحتوي الطبقة القشرية المحاطة بطبقة الرمان على الماغنسيوم والبوتاسيوم، ما يحسن من ضغط الدم، ويحفز عضلة القلب، ويحافظ على الأوعية الدموية، ويحسن الدورة الدموية، ويزيد الحرق، كما أن قشور الرمان مضادة للطفيليات، ما يحسن من أداء الجهاز الهضمي بشكل عام، كما يحسن ويحفز حمض المعدة، لاحتوائها على البكتيريا الصديقة.

تجفيف القشر المحاط بالرمان

أفضل طريقة لاستخدام القشر تكون بتقطعيه إلى قطع، ثم تجفيفه تحت أشعة الشمس، أو داخل الفرن أو الميكروويف، مع درجة حرارة بسيطة، لكن يفضل تجفيفه في الشمس، ليحافظ على فوائده الصحية، ثم يجرى تناول قشر الرمان المجفف مع الشاي الأخضر، والزنجبيل، والنعناع، والقرفة، ويمكن إما طحنه أو استخدامه كقطع صفيرة.