10 أمراض منتشرة بين الرجال بسبب الإهمال.. خد بالك من صحتك

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

هناك مثل شائع في أمريكا يقول «إن الرجال يعتنون بسياراتهم بشكل أفضل من صحتهم»، وفيما يبدو أن المثل حقيقيا، لأن هناك نحو 10 أمراض منتشرة بين الرجال، بسبب إهمال الصحة، الذي يعد من أبرز السمات المشتركة تقريبا بين فئات واسعة من الرجال، وفقًا لشبكة «صحة الرجل» الكندية.

وأوضحت الشبكة أن العوامل التي تساهم في تدهور صحة الرجال، ترتبط بنقص الوعي، وعدم كفاية التثقيف الصحي، وعادات العمل غير الصحية، ونمط الحياة الشخصي، فضلا عن الميل إلى عدم طلب المساعدة الطبية، لافتة إلى 3 عوامل رئيسية تضر صحتهم بشكل أساسي، هي: التدخين، والإفراط في تناول الطعام، والإهمال.

أمراض منتشرة بين الرجال

أمراض القلب والأوعية الدموية

يعاني واحد من كل 3 رجال من شكل من أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية، إذ يُقدر أن 2.8 مليون رجل يعانون من سكتة دماغية كل عام، ويحدث ارتفاع ضغط الدم بشكل متكرر عند الرجال الأصغر سنًا، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

أمراض الجهاز التنفسي

تتزايد تشخصيات حالات الرجال، بسرطان الرئة كل عام مقارنة بالعام الماضي، إذ تساهم المخاطر المهنية مثل التعرض للأسبستوس في هذا الخطر، لكن التدخين يظل السبب الرئيسي لسرطان الرئة وانتفاخ الرئة وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، بحسب جمعية الرئة الأمريكية.

سرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا هو الشكل الأكثر شيوعًا للسرطان لدى الرجال، والثاني من حيث الوفاة بسبب السرطان، رغم أنه قابل للعلاج للغاية، لكن بشرط اكتشافه مبكرًا، ما يدعم حالة الفحوصات المنتظمة.

ضعف الانتصاب

مشكلة صحية شائعة، خاصة مع مرض السكري، كما أن مشاكل البروستاتا بشكل عام تعني ضعف الانتصاب، وهناك عدد من الأسباب التي تصيب الرجال بتلك الحالة، ويمكن علاج الكثير منها، فقط اطلب المشورة الطبية.

الاكتئاب والانتحار

يعاني الرجال من الاكتئاب بشكل مختلف عن النساء، كما أن الرجال أيضًا، أقل اعترافا بالحالة وطلب المساعدة، وعلى الرغم من أن النساء أكثر عرضة لمحاولة الانتحار، إلا أن الرجال يكونون أكثر نجاحًا في محاولاتهم الانتحارية.

الإصابات والحوادث غير المقصودة

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، كانت الإصابات غير المقصودة هي السبب الرئيسي الثالث لوفاة الرجال في عام 2009، بعد أمراض القلب والسرطان، وشكلت الإصابات غير المقصودة 6.2% من الوفيات بين الرجال مقابل 3.5% بين النساء.

مرض السكري

يمثل مرض السكري مجموعة كبيرة من المضاعفات للرجال، بما في ذلك انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعجز الجنسي، ويمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب والقلق، إذ يساهم مرض السكري غير المعالج أيضًا، في الإصابة بأمراض القلب وتلف الأعصاب والكلى ومشاكل الرؤية.

سرطان الجلد

وفقًا لمؤسسة سرطان الجلد، فإن الرجال الذين يبلغون من العمر 50 عامًا، أو أكثر، هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد، أكثر من ضعف النساء، ومن المحتمل أن يكون هذا الخطر المرتفع مرتبطًا بالتعرض المتكرر لأشعة الشمس وزيارات أقل للطبيب.

الأنفلونزا والالتهاب الرئوي

هناك مشاكل صحية أخرى للرجال، بما في ذلك مرض الانسداد الرئوي المزمن، والسكري، والإيدز، والسرطان، تجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا والالتهاب الرئوي، لذلك توصي جمعية الرئة الأمريكية، حاليًا، بالتطعيم ضد الإنفلونزا والمكورات الرئوية للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

أمراض الكبد

الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد، مثل تليف الكبد والكبد الكحولي، بسبب ارتفاع مستويات الكحول وتعاطي التبغ.