مقاعد الأطفال للسيارة.. هذه النوعية غير آمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذر نادي السيارات ADAC الألماني من أن مقاعد الأطفال للسيارة، التي يمكن استخدامها من سن الولادة حتى سن الثانية عشر غير آمنة.

وعلل الخبراء الألمان ذلك بأن المقاعد، التي يمكن زيادة حجمها مع الطفل لتناسبه من الولادة حتى سن الثانية عشر، تقدم تنازلات تؤثر بشكل سلبي على السلامة.

ومن ناحية أخرى، أجرى النادي اختبارا على 26 موديلا مختلفا لمقاعد الأطفال الحالية في جميع الأحجام والأعمار من حيث السلامة والاستعمال والراحة والمواد الضارة.

وتصدر الموديل Babyzen Yoyo iZi Go Modular X1 i-Size نتائج هذا الاختبار بالنسبة للأطفال حتى عمر العام.

وفي المقاعد المخصصة للأطفال حتى سن الرابعة، احتل الموديل Cybex Sirona SX2 i-Size الصدارة، في حين أن الموديل Axkid One Plus كان هو الأفضل للفئة العمرية حتى حوالي سبع سنوات.

ويعد الموديل Cybex Solution S i-Fix هو الأفضل بالنسبة للأطفال، الذين تزيد أعمارهم عن سبع سنوات.