طريقة عمل الكشري بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل.. «المصري والأصفر»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكشري من أكثر الأكلات الشعبية التي يُقدّم كثير من المواطنين على تناولها، فتكلفتها ليست عالية، ويوجد كثير من المحلات تبيعه في الأحياء والشوارع المختلفة، لكن البعض قد يتعرّض لحالات من الإعياء والتسمم بعد تناوله.. وتتابع الكثير من الأمهات، الشيفات على شاشات التلفزيون ويوتيوب، لمعرفة طريقة عمل الكشري بأكثر من طريقة داخل المنزل، للحفاظ على صحة أسرهن.

ويُقدم «هُن» أكثر من طريقة لعمل الكشري على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الكشري الأصفر

عدس أصفر

أرز منقوع ومصفى

ماء مغلي

بيض مسلوق

زبدة

كمون

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير الكشري الأصفر

- شوحي البيض المسلوق في الزبدة حتى يصل إلى اللون الذهبي الغامق في طاسة ثم تبليه بالملح والفلفل.

- يرفع الأرز مع الماء والزيت على النار حتى يغلي.

- ويضاف العدس ثم تتبل بالملح والفلفل والكمون وقلبيها جيدا حتى الغليان.

- يغطى ويترك على نار هادئة لتمام الطهي.

- يقدم الكشري ساخنا مع البيض المسلوق.

مقادير الكشري المصري

أرز

شعرية

بصل أحمر

مكرونة

صلصة

طماطم

ملح وفلفل

ثوم

كمون

شطة

عدس

حمص مسلوق

زيت

دقيق

ليمون

عصير ليمون

خل أبيض

طريقة تحضير الكشري

- يشوح الأرز في القليل من الزيت ثم يضاف إليه الماء ويترك حتى النضج ثم يرفع جانبا.

- تسلق المكرونة مع رشة من الملح وتترك حتى النضج تماما ثم ترفع وتصفى.

- يقطع البصل قطع صغيرة الحجم ثم يضاف إليه القليل من الملح والدقيق.

- يحمر البصل في الزيت حتى يصبح بني اللون ويترك جانبا.

- تحمر الشعرية في القليل من الزيت ثم يضاف إليها الماء وتترك حتى تكتسب اللون الذهبي ثم يضاف إليها الماء.

الصلصة

- يشوح البصل والثوم المفروم ثم يضاف إليهما مكعب من المرقة.

- تفرم الطماطم في الكبة.

- يضاف معجون الطماطم مع الطماطم المفرومة إلى البصل والثوم.

- تقلب جيدا حتى تتجانس المكونات وتترك حتى الغليان ثم ترفع جانبا.

الطشة

- يشوح الثوم المفروم ثم يضاف إليه مكعب من المرقة.

- يضاف للطشة عصير ليمون وخل وملح وفلفل وكمون وتترك حتى الغليان ثم ترفع جانبا.

- يوضع الحمص في طاسة ويضاف إليه ملح وفلفل وكمون.

- يوضع العدس في طاسة أخرى ويضاف إليه ملح وفلفل وكمون.

- تدهن الصينية بالزيت ويوضع العدس والمكرونة ثم الشعرية والأرز.

- تقلب المكونات في طبق التقديم ويضاف إليها الحمص والبصل المحمر.

- يقدم ساخنا مع الصلصة المجهزة.