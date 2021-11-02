الامارات | سيدة تنقذ ابنها من الموت بأعجوبة في مشهد إنساني يجسد تضحية الأم.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تنقذ ابنها من الموت بأعجوبة في مشهد إنساني يجسد تضحية الأم.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو شاهده أكثر من 11 مليون شخص، لسيدة تنقذ ابنها من الموت بأعجوبة من الصعق الكهربائي.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان: "أم تنقذ ابنها من الصعق بالكهرباء وتمسك سلك الكهرباء مكانه" طفل تجاوز الـ 10 أعوام من عمره أمام محل بقالة صغير بالقرب من ركن الشيبي خارجه حيث يمسك فجأة سلكا كهربائيا عن طريق الخطأ ليقع في الأرض على الفور وهو ما زال ممسكاً به، حتى تسمع والدته صراخه فتخرج من داخل المحل لتمسك منه السلك مسرعة وملقية إياه على الأرض ثم تقوم باحتضان الصبي لتهدئته.

حيث قالت منى بديع، والدة الطفل مازن، إن ابنها تعود على فتح السوبر ماركت و"عندما أمسك الباور الخاص بالتنظيف تعرض لصعق كهربائي بسبب سلك مكشوف وسقط على الأرض، ووقتها وجدته ممسكا السلك وقمت بسحب السلك وحضنها وأدخلته داخل السوبر ماركت".

وأوضحت والدة الفتى، أنها خرجت على صوت ابنها بعد تعرضه للصعق الكهربائي، ووقد تعرض لإصابات في الجسم نتيجة السقوط، وفى اليوم السابق تعرض لكسر في أحد أصابعه.

وأوضحت أن ابنها سجل الواقعة من كاميرات المراقبة ونشرها على الواتسآب الخاص به وكذلك ابنتها قامت بنشره على إحدى الصفحات، ولفتت إلى أنها تشعر بوجع بالقلب بعد تذكر الموقف وبعد مشاهدة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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