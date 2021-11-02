تعرف على الفرق بين الأرز الأبيض والبني وأيهما أفضل لصحتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

على الرغم من أن الأرز البني والأبيض يحملان نفس السعرات الحرارية تقريبا، إلا أن هناك اختلافات بين النوعين كبيرة، فالأرز البني له فوائد صحية عديدة يتفوق بها على الأرز الأبيض، ويفضله متبعو الأنظمة الغذائية والرشاقة، كما ينصح به معظم أطباء التغذية السليمة، وذلك لفوائده الصحية، ويستعرض التقرير التالي الفرق بين الأرز الأبيض، والبني، وذلك بحسب الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، والسمنة والنحافة.

كيفية حساب فوائد الغذاء

على الرغم من أن الأرز الأبيض والبني نفس السعرات الحرارية تقريبا، إلا أنه لا يجب حساب الطعام بهذا الشكل، وإنما الأفضل حساب المؤشر السكري لكل عنصر، لأن الأرز البني مفيد للصحة أكثر وصديق الرجيم وصديق مرضى السكر.

حساب المؤشر الجلايسيمي، أو المؤشر السكري هو الأصح لأنه يحدد تأثيرها على سكر الدم وهل ستتحول تلك الأكلة لدهون وتتراكم في الجسم أم ستحرق وتمر مرور الكرام، «كل ما اخدنا دهون صحية مع السكريات ده بيقلل مؤشرها السكري وتكون صديقة الرجيم، وكل ما كانت الكريوهيدرات معقدة أو الحبوب كاملة كل ما قل مؤشرها السكري كمان».

فوائد الأرز البني

يختلف الأرز البني عن الأبيض في أنه يحتوي على الألياف وأقرب للحبوب الكاملة، ولذلك فإن مؤشره السكري أقل، ولا يستفز الإنسولين، ولا يرفع سكر الدم سريعا، بالإضافة إلى أنه يعطي إحساسا بالشبع مدة أطول «وده بيجنبنا أننا نحتاج أكل تاني أو يكون عندنا نهم الأكل المسكر أو غير الصحي».

الأرز البني بشكل عام صديق جدا لصحة الجهاز الهضمي ويعزز البكتريا الصديقة التي تحافظ على مناعة أجسامنا، ويقلل من امتصاص الدهون كما أنه يحسن الحالة المزاجية بشكل عام، وينصح الدكتور محمد حلمي، خبير التغذية العلاجية، بضرورة أكل الأرز البني، وتضمينه في النظام الغذائي لأنه أفضل من الأبيض.