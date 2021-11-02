كيفية تنظيف طقم الأسنان بشكل صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أكدت مبادرة حماية الأسنان ProDente الألمانية على ضرورة تنظيف طقم الأسنان بصفة منتظمة؛ نظرا لأن البكتيريا يمكن أن تستقر عليه وتتسبب في تكون طبقة البلاك والجير شأنها في ذلك شأن الأسنان الطبيعية.

وأوضحت المبادرة أنه ينبغي تنظيف طقم الأسنان بمعدل مرتين يوميا على الأقل، ويُفضل القيام بذلك بعد تناول الوجبات الرئيسية. ويتم التنظيف بواسطة فرشاة مخصصة لتنظيف طقم الأسنان مع رغوة عناية أو صابون سائل، مع مراعاة شطف طقم الأسنان جيدا بعد التنظيف.

كما يمكن استعمال الأقراص المخصصة لتنظيف طقم الأسنان، غير أن هذه الأقراص لا يمكن أن تحل محل التنظيف بواسطة الفرشاة، في حين لا يجوز استخدام معجون الأسنان؛ نظرا لأنه قد يتسبب في حدوث خدوش بطقم الأسنان وتلفه.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إزالة الطبقات الصلبة المتراكمة على طقم الأسنان بواسطة أغراض حادة كالسكين؛ حيث يجب إزالتها بمعرفة طبيب الأسنان. ويسري ذلك أيضا في حالة وجود مواضع انضغاط بالطقم أو في حالة الشعور بعدم الراحة أثناء ارتداء الطقم.

ومن المهم أيضا تنظيف الجزء الداخلي من الفم، خاصة الغشاء المخاطي للفم المغطى بطقم الأسنان وظهر اللسان. ومن الأفضل تنظيف هذه المناطق وتدليكها يوميا بواسطة فرشاة أسنان ناعمة؛ حيث يعمل ذلك على تنشيط الدورة الدموية ويمنع الالتهابات.