برنامج شامل لمحاربة السيلوليت

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" أن السيلوليت يمثل مشكلة جمالية تؤرق الكثير من النساء؛ حيث تتسبب النتوءات قبيحة المظهر في إفساد المظهر الجمالي للبشرة، خاصة في مناطق الأرداف والفخذين.

وأضافت البوابة الألمانية أنه يمكن محاربة السيلوليت بواسطة برنامج شامل يتألف من الكريمات المضادة للسيلوليت والرياضة والتغذية الصحية والتدليك.

وأوضحت "هاوت.دي" أن الكريمات المضادة للسيلوليت تعمل على تحفيز النسيج الضام وتنشيط عملية الأيض بفضل المواد الفعالة، التي تحتوي عليها مثل الريتينول (فيتامين أ النقي)، الذي يحفز نشاط الخلايا ويساعد في الحفاظ على مرونة الجلد وثباته، والكافيين، الذي ينشط إنزيم الليباز المسؤول عن تحويل الدهون إلى أحماض دهنية، ومادة "إل- كارنيتين"، والتي تحول المواد الدهنية إلى طاقة.

وتمثل أجهزة التدليك سلاحا فعالا لمواجهة السيلوليت؛ حيث إنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية في المواضع المصابة على نحو مكثف، ومن ثم تحسين مظهر البشرة بشكل واضح.

وتلعب الرياضة دورا كبيرا في التخلص من السيلوليت؛ حيث ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل 30 دقيقة يوميا، مع مراعاة الجمع بين تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل مثل ركوب الدراجات الهوائية والسباحة والمشي والقفز بالحبل والرقص مثل السالسا.

كما تحظى التغذية الصحية بأهمية كبيرة في القضاء على السيلوليت؛ حيث ينبغي الإكثار من شرب الماء (بمعدل لترين يوميا) وتناول الخضروات والفواكه والأسماك الغنية بالأحماض الدهنية "أوميجا 3" مثل السلمون والماكريل والإقلال من اللحوم والدهون والسكر والملح، مع الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين والخمر.