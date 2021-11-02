في حال استخدام مكواة الشعر.. هل يجوز الوضوء دون المسح على الرأس؟

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

استخدام الفتاة للمكواة يفرض عليها عدم استخدام المياه لشعرها أو ملامسته، حتى لا يتلف، لكن المشكلة التي تقع فيها الفتاة هي كيفية الوضوء بعد استعمال مكواة الشعر، فهل يجوز عدم مسح شعرها بالماء، السؤال الذي تلقته دار الإفتاء المصرية.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إن الوضوء عبادة مائية بمعنى لا بد من استخدام المياه فيها، مضيفًا من خلال مقطع فيديو على قناة «يوتيوب»، أن الله سبحانه وتعالى حدد أركان الوضوء في سورة المائدة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا»، والنبي وضح فضل سنن الوضوء.

وتابع أمين الفتوى أن الركن في الوضوء أن يصل الماء إلى العضو المغسول أو الممسوح، ففي العضو المغسول يجري الماء على العضو، وفي الممسوح أن يصل الماء إليه فقط.

ونوه أمين الفتوى بأنه لا يجب مسح كل الرأس، ويجوز أن يمسح الإنسان على أي جزء من أجزاء رأسه سواء كان من اليمين أو الخلف وليس شرطا أن يمسح ربع الرأس أو كلها، بل ما يطلق عليه المسح وهو شيء يسير جدا هذا يكفي إن شاء الله، ولكن عدم المسح مطلقا لا يجوز.

تأثير صبغة الشعر على الوضوء

في إجابة سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عن تأثير صبغة الشعر على صحة الوضوء، أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصبغة لا تؤثر على صحة الوضوء، لأن الشأن فيها أنها لا تعمل جسم حائل يمنع من وصول الماء إلى الشعر.

وفيما يخص مساحيق التجميل، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنها إذا كانت تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة، فيجب إزالتها قبل الوضوء، أما إذا كانت لا تمنع وصول الماء، فليس من الواجب إزالتها عند الوضوء.