تعرفي على أوضاع مختلفة لليوجا لو بتعاني من الأرق

القاهرة - سمر حسين - صحة

ممارسة اليوجا من الرياضات المفيدة على النواحي المختلفة، سواء النفسية أو الجسدية، فالتعود عليها يمكن أن يكون حلًا للتخلص من مشكلات النوم بطرق خاطئة، الذي ينتج عنه متاعب عديدة، وتعتبر اليوجا إحدى الحلول التي يمكنها معالجة ذلك.

لكن، لا بد من التعود على أوضاع اليوجا التي تساعد على الحصول على كمية كافية من النوم، والتخلص من مشكلات وأوضاع النوم الخاطئة، وعرضت بعضها صحيفة «تايمز أوف إنديا».

وضع الوقوف المستقيم

يمكنك المحافظة على قدميك معًا، مع إبقاء الذراعين بجانب الجسم وفردهما قليلًا بعيدًا عن الجسم، وحافظي على راحة اليدين للخارج، وأغمضي عينيكِ برفق وقومي بإرخاء الجسم.

وضع الطفل

اجلسي على ركبتيك ثم فرد الذراعين للأمام وأرخي جبهتك لأسفل.

وضع اليوجا التقليدية

يمكنك الجلوس في وضع مستقيم ثم شد الساقين للخارج ووضعهما في وضع متقاطع، ثم ضعي راحتي يديك على الركبتين، واجلسي منتصبة مع استقامة عمودك الفقري.

وضع الركوع على الركبتين

يمكن القيام بوضع اليوجا هذه بعد تناول وجبتك مباشرة، فاتخذي وضع الركوع على الركبتين مع وضع الحوض على الكعبين، وحافظي على كعبيك بالقرب من بعضهما البعض، ثم ضعي راحتي يديك على ركبتيك باتجاه الأعلى، مع فرد ظهرك وانظر للأمام.

وضع الاستلقاء على الظهر

استلقي على ظهرك على سطح مريح واغلقي عينيك، ودع ساقيك تسترخيان تمامًا على مسافة متباعدة من بعضهما البعض.

ثم ضعي ذراعيك بجانب جسمك وافصلي بينهما قليلاً، وتأكدي من أن راحتي يديك متجهتان لأعلى، ثم بدءًا من أصابع قدميك، اجذب انتباهك إلى كل منطقة من جسمك، فخذي أنفاسًا عميقة لتهدئة جسمك في حالة استرخاء عميقة، وحافظ على يقظتك حتى لا تغفو أثناء هذه العملية.

وعادة ما ينصح بممارسة اليوجا، خاصة للأمهات في سن الخمسين، إذ يساعدهن ذلك على التخلص من التفكير كثيرًا وعلى التحلي بالصبر والهدوء.