لايف ستايل

ببليزر جريء.. مي عمر بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نشرت الفنانة مي عمر صورا لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء مشاركتها في مهرجان سوشياليستا، الذي يجمع أشهر عارضات الأزياء وجميع المؤثرات في العالم.

وظهرت ببليز قصير جريء بنقشة البهيمي بمزيج من اللوني الأبيض والأسود، يتميز بقصة حرف الـv من عند الصدر، وبه حزام من عند الخصر، ونسقت معه بوت بكعب عال باللون الأسود مزيناً بالتطريز باللون الفضي.

وأكملت الإطلالة بحلق طويل وعريض وساعة، واعتمدت مكياجاً قوي، وروج باللون الأحمر، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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