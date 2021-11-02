ببليزر جريء.. مي عمر بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نشرت الفنانة مي عمر صورا لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء مشاركتها في مهرجان سوشياليستا، الذي يجمع أشهر عارضات الأزياء وجميع المؤثرات في العالم.

وظهرت ببليز قصير جريء بنقشة البهيمي بمزيج من اللوني الأبيض والأسود، يتميز بقصة حرف الـv من عند الصدر، وبه حزام من عند الخصر، ونسقت معه بوت بكعب عال باللون الأسود مزيناً بالتطريز باللون الفضي.

وأكملت الإطلالة بحلق طويل وعريض وساعة، واعتمدت مكياجاً قوي، وروج باللون الأحمر، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.