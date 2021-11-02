"هيخليك تشم وتحس بكل حاجة".. خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن "ميتافيرس" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشف وليد حجاج خبير أمن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، مفاجأة عن تفاصيل العالم الافتراضي الجديد "ميتافيرس".

وقال حجاج، خلال بث مباشر أجراه عبر الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365" عبر فيسبوك: "ميتافيرس عبارة عن تقنيتين الأولى من خلال "الفيشوال رياليتي" عن طريق النظارة ثلاثية الأبعاد تلعب ألعاب وتدخل مكان جديد، والثانية تتمثل في الواقع المعزز مثل الهيلوجرام لحضور حفلة لأحد المطربين الذين فارقوا الحياة".

وأضاف خبير أمن المعلومات: "الميتافيرس "ما وراء الكون" عبارة عن عالم مثل منزل نجلس به تتجمع مع أي شخص في أي بيت وفي أي دولة وفي أي عصر، والمنزل سنؤسسه وسنعيش في هذه الحياة الافتراضية باستخدام عملات رقمية ونستطيع أن نجمع الاسرة ونشاهد فيلما، ما أن أي شخص في الحياة الطبيعية يستطيع أن ينضم لنا".

وكشف حجاج مفاجأة عن الميتافيرس قائلا: "ممكن العودة لعصر الفراعنة، وكذلك زيارة كوكب غريب، وكذلك من الممكن أن تتزوج عن طريق الميتافيرس، كذلك تستطيع الشم واللمس والإحساس عن طريق ارتداء جوانتي وكذلك سماعات على طريقة سينيما الثري والفور دي، كما يمكنك فرش أشياء بالبيت عن طريق العملة الرقمية كحياة تخيلية كاملة".