4 نصائح على المرأة اتباعها مع زوجها.. لحياة سعيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يتطلب الاستمتاع بزواج ناجح العديد من الأشياء المختلفة، مثل الحب والالتزام والصدق والولاء.

وبمجرد أن تشعر ببداية المشاكل في حياتك، ابدأ في تغيير بعض تصرفاتك مع شريكك، وفي هذا التقرير نعرض لكم بعض الطرق المفيدة للزوجة، لحل المشاكل بينكما، وذلك وفقا لما ورد في موقع "womenshealth".

- استمعي له:

استمعي لزوجك عندما يتكلم، يجب أن تكونين الشخص الذي يشعر أنه يستطيع التحدث معه ومشاركة أسراره واهتماماته، ومن ثمّ عندما تستمع الزوجة لزوجها يشعر أنها تدعمه، وينخرط بشكل أكثر راحة وانفتاحًا في المحادثة والأسئلة.

2- خذي بنصيحته:

أظهري له أنكِ تقدرين نصيحته من خلال طلب مساهمته في خططك من حين لآخر، على سبيل المثال عند اختيار قائمة عشاء لكما، بإشراكه في قراراتك اليومية، فإنك تبدي الاهتمام والاحترام لآرائه.

3- لا تكذبي عليه واحترميه:

أن تكوني صادقة مع زوجك هو عنصر رئيسي في الزواج وسيجعل العلاقة تدوم بينكما، فمثلا، عند مناقشة الأفكار والآراء الجديدة، من الضروري أن تكون صادقة لأن ذلك يظهر له أنك تهتمين به وتحترميه.

من المهم تحديد سبب إعجابك بفكرة أو عدم إعجابك بها، لأنها ستساعدك أنت وزوجك على العمل كفريق واحد لحل المشكلات بينكم.

4- اهتمي به:

إذا كنت لا تحبين كرة القدم وزوجك يحبها، حاولي أن تبدي اهتمامًا وتفهمي اللعبة لتشاهديها معه، من المهم بالنسبة له أن يشاهد فريقه المفضل يلعب كرة القدم، ومن ثم سيكون ممتنًا لأنك تحبين دعم مصلحته حتى لو لم يكن هذا هو خيارك الأول للنشاط، حاولي أن تشاركيه اهتماماته حتى تزيد المودة بينكم.