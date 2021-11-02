الامارات | «تحقيق أمنية» تُثلج قلب الطفلة روضة

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحقيق أمنية» تُثلج قلب الطفلة روضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثلجت مؤسسة «تحقيق أمنية» صدر الطفلة روضة (3 سنوات)، وعائلتها، بتحقيق أمنيتها في الخروج من المستشفى ومقابلة شخصياتها الكرتونية المُفضّلة. ولأول مرّة سمحت إدارة مستشفى «أمانة هيلث كير» للطفلة روضة بمُغادرة المستشفى، يرافقها فريق طبي، ومديرة المشاريع في مؤسسة «تحقيق أمنية»، لزيارة مقرّ منصات «ماجد»، التابعة لأبوظبي للإعلام.

وتمّ استقبال روضة وأفراد عائلتها ووفد المؤسسة بترحاب كبير ورائع، من قبل مديرة منصّات ماجد، مريم السركال، وشخصيات روضة المُفضّلة: أمونة وكسلان، اللذين تتابعهما يومياً على شاشة التلفزيون في المستشفى بحبٍّ وشغف، مع منحها بعض الهدايا العينية التي رسمت البسمة على وجهها الطفولي البريء. وأعربت أسرة الطفلة روضة عن شكرها وتقديرها لجهود المؤسسة ومنصات «ماجد»، في إدخال السعادة والفرح على قلب طفلتهم، مؤكدين أن هذه اللحظات الثمينة مع شخصياتها المُفضّلة ستلازم مُخيّلتها إلى الأبد.

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