الامارات | «الشارقة الدولي للكتاب» يحتفي بالتجربة الأدبية الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الدولي للكتاب» يحتفي بالتجربة الأدبية الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفي معرض الشارقة الدولي للكتاب سنوياً بالتجربة الأدبية الإماراتية، ويستضيف هذا العام بدورته الـ40 التي تقام تحت شعار «هنا.. لك كتاب» خلال الفترة بين (3 و13) نوفمبر الجاري، نخبة من الكتّاب والأدباء الإماراتيين، في سلسلة من الجلسات الحوارية على مدى أيام الحدث الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة.

وتضم قائمة المشاركين رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الأديب محمد المر، الذي شغل منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي 2011-2015، والروائية والشاعرة ميسون صقر القاسمي، والشاعرة خلود المعلا، والناقد والشاعر سلطان العميمي.

ويستضيف المعرض الممثل والمنتج أحمد الجسمي، كما يستضيف المخرج والممثل الدكتور حبيب غلوم، والكاتب والإعلامي ناصر الظاهري.

وسيكون جمهور المعرض على موعد مع مسؤول بيت الشعر بالشارقة الشاعر محمد عبدالله البريكي، والدكتور سعاد سلطان الشامسي، والأديب عوض خليفة بن حاسوم الدرمكي، والناقدة زينب عيسى الياسي، والكاتبة إيمان اليوسف، والناشرة إيمان بن شيبة. ويحل ضيفاً على المعرض الأديبة فاطمة سلطان المزروعي، والناقدة فاطمة البريكي، والأديبة مريم راشد الزعابي. كما يشارك في المعرض الأديبة أسماء الزرعوني، والروائية أميرة علي بوكدرة، والكاتبة والناقدة فاطمة علي المعمري. وتشمل قائمة المشاركين كلاً من الأكاديمية مريم الهاشمي، والشاعر طلال سالم، والرسامة علياء البادي، والأديبة الدكتورة فاطمة حمد المزروعي.

كما تضم قائمة الأدباء المشاركين في فعاليات المقهى الثقافي بالمعرض نخبة من الشعراء والأدباء والمبدعين، وهم: الشاعر عبدالله الهدية، والإعلامية والشاعرة شيخة المطيري، والشاعر حسن النجار، ومحمد العمادي، والشاعرة بشرى عبدالله.

كما يستضيف «المقهى الثقافي» الشاعرة نجاة الظاهري، والشاعر الدكتور طلال الجنيبي، والشاعر أحمد محمد عبيد، والشاعرة رهف المبارك.

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