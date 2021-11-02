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الامارات | تعيين أول إماراتية رئيساً تنفيذياً لنادي الإمارات للتزلج

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أول إماراتية رئيساً تنفيذياً لنادي الإمارات للتزلج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الإمارات للتزلج، أول نادي تزلج استعراضي تم إنشاؤه في الإمارات، عن تعيين زهرة لاري، أول متزلجة إماراتية، رئيساً تنفيذياً له. وحصلت على لقب بطلة الإمارات في التزلج الاستعراضي لخمس مرات على التوالي، كما تعتبر أول منافسة دولية من الشرق الأوسط تشارك في بطولات التزلج الاستعراضي، بالإضافة إلى تأهلها للمشاركة في ألعاب الأولمبياد، وعضو في لجنة مشاركة الرياضيين في الأولمبياد الخاصة. وتعاقدت لاري مع شركة «نايكي» (Nike) لتصبح السفيرة الخاصة بالعلامة التجارية.

ويهدف نادي الإمارات للتزلج من خلال تعيينه زهرة لاري إلى تعزيز القدوة الإيجابية، وإبراز الروح الجيدة، حيث ستكرس لاري جهودها لجعل موسم التزلج 2021/‏‏2022 ناجحاً لجميع أعضاء النادي. وتسعى إلى بدء برنامج تطوير وبرنامج «جيمس تعلم التزلج» (Gems Learn to Skate) لتأهيل جيل جديد من الرياضيين الناجحين.

وافتتح النادي أبوابه للتسجيل لجميع عشاق التزلج على الجليد، ليوفر لهم فرصة تطوير مهاراتهم في التزلج وتحقيق أقصى إمكاناتهم في بيئة رياضية آمنة وصحية، حيث سيتم توفير جميع دروس التزلج في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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