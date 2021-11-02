الامارات | وفاة مبتكر حلوى «تيراميسو»

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مبتكر حلوى «تيراميسو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي أدو كامبيول الملقب «أبو التيراميسو»، نسبة إلى الحلوى الإيطالية الشهيرة عالمياً، المحضّرة من الكاكاو والقهوة والماسكاربوني، على ما أعلن حاكم منطقة فينيتو الإيطالية لوكا زايا. وكان أدو كامبيول صاحب مطعم «ألّي بيكيرييه» في مدينة تريفيزي قرب البندقية في شمال شرق إيطاليا، بدأ تقديم هذه الحلوى الإيطالية الشهيرة لزبائنه في سبعينات القرن العشرين.

وعلق حاكم منطقة فينيتو عبر حسابه على «فيس بوك»، «مع رحيل أدو كامبيول عن 93 عاماً، تفقد تريفيزي نجماً آخر من تاريخها في مجال الطعام، ففي منزله، وبفضل حدس زوجته وخيالها، وُلد أحد أشهر أنواع الحلويات في العالم، تيراميسو». ويبدو أن حلوى تيراميسو التي استحالت من كلاسيكيات الطعام الإيطالي، وباتت موجودة على قوائم الطعام في المطاعم الإيطالية كافة، وُلدت نتيجة خطأ ارتكبته زوجته ألبا، وكبير الطهاة في المطعم روبرتو لينغوانوتو.

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