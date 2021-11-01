إزاي تخلي البنات تحبك من غير مقابلات؟.. فتيات يجيبن

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«ماذا تريده النساء؟» أو «إزاي تخلي البنات تحبك؟»، سؤال يشغل بال كثير من الرجال، فيريدون الإجابة لمعرفة الصفات التي يجب أن يتحلون بها، كي يلفتون انتباه الفتيات اللاتي يرغبن في الارتباط بهن، وأغلب الفتيات يميلون لصفات محددة في الرجال ويتفقون عليها، إذ كان الزواج قديمًا يعتمد على الصالونات أو الزواج التقليدي، أما الآن فالفتاة صارت تحدد صفات زوجها دون تركها للصدفة.

كيف اختلفت معايير الزواج عن ذي قبل؟

«البنات بتركز حاليًا في اللي يقولها الكلام الحلو ويحب فيها»، تقول دكتورة هالة سالم، أخصائية العلاقات الأسرية، إنه في كل عهد تختلف مقاييس الفتيات بالنسبة لنظرتهن للرجال من حيث الصفات التي تتواجد بهم، والتي تجذب انتباههن لهم، مضيفة لـ«هن» أنهن انقسمن إلى عدة أقسام مختلفه، منهن من يفكر في من يشبع حاجتهن العاطفية عن طريق الكلام الحلو والحب، ومنهن من يهمهن أن تصبح عروس لا أكثر، والطرف الآخر الأكثر شيوعًا ينظرن إلى الماديات، ومنهن من يهمهن المظهر العام للشخص.

«رغم تعدد الاحتياجات إلا أن الأنثى في النهاية تحتاج دائمًا إلى وجود صفات ثابتة في الرجل أهمها «الآمان»، موضحة أنها عندما تتوافر هذه الصفة بالرجل تدل على صفات أخرى جيدة به، من ضمنها الحنان والاحتواء وقدرته على توفير معيشة كريمة لها، وتحمل المسئولية اتجاهها.

صفات الرجال المحببة عند الفتيات

اتفقت الفيتات على بعض الصفات الواجب توافرها في الرجال، قالت «هدير»، التي تدرس في الجامعة: «بيهمني في الرجل إنه يكون راجل بمعنى الكلمة، ذوق واحترام وتقدير ويكون جدع ومتفاهم، ومعتني بنظافته الشخصية، مثل نظاف أسنانه ورائحته».

وشاركتها بالرأي «مريم»: «بيلفت نظري الرجل الغيور، واللي بيحترمني والمخلص والحنين»، وأضافت «نورين» على رأيهن أن التربية عنصر أساسي في خلق رجل لديه صفات الرجولة، موضحة أن نظافته الشخصية ملفتة مثل قص أظافره، ومظهره العام.