بعد اعتراف نادين نسيب عن سر جمالها.. 4 حلول بديلة وعلى «قد الإيد» بدلا من البوتكس والفيلر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب متابعيها في إحدى الفعاليات الخاصة بالجمال في مصر، إذ انعقد مؤتمر صحفي وأكدت خلاله أن سر جمالها هو «البوتكس والفيلر»، وأن الجمال لم يصبح نسبي مثل سابقًا بل أصبح أمرًا سهلًا يمكن الحصول عليه من الجميع، وبيد كل الفتيات أن تصبحن جميلات.

«اللى بيقلكن بنشرب مايه وبلعب رياضة؛ لأ، بنعمل بوتكس وفيلر، واتشجعوا واعملوا وظبطوا حالكن»،.. أثار هذا القول جدلًا بين الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن بعضهن لا تقدرن على تكاليف حقن البوتكس والفيلر، والأخريات تخشين أخذ خطوة الاتجاه لعمليات التجميل لما لها من أثار جانبية قد تسبب تشوهات.

لذلك توضح «هن» أفضل الطرق البسيطة ومنخفضة التكلفة كحل بديل لحقن البوتكس والفيلر، وفقًا لموقع «Health Line» في التقرير الآتي.

بدائل البوتكس والفيلر

الفيتامينات تتميز بأسعارها المعقولة للجميع، كما لا تقتصر فوائدها على البشرة فقط بل على الجسم ككل، حيث تساعد الفيتامينات على تعزيز البشرة وتحسنها، والحد ن ظهور التجاعيد وكذلك الحفاظ على نضارتها، ويتم تحديدها وتناولها باستشارة طبيب أمراض الجلدية، بالإضافة إلى دورها في حماية البشرة من أشعة الشمس.

كريمات الوجه تساعد الكثير من كريمات الوجه في التخلص من التجاعيد، حيث ينصح بالحصول على الكريمات المضادة للأكسدة أو التي تحتوي على مواد تأثير فعال على إنتاج الكولاجين والتمثيل الغذائي في خلايا بشرة الوجه.

تمارين الوجه تستخدم الحجامة وتدليك الوجه لتحسين تدفق الدم والدورة الدموية، دون اللجوء للحقن حيث يعمل على ازالة السموم من الأنسجة.

التقشير الكيميائي يعتبر التقشير إحدى الطرق للتخلص من الجلد المشوه، يحتاج مدة من اسبوعين إلى 3 أسابيع لإتمام عملية التقشير، ويعد آمنًا وفعالاً، وينصح بعمله على فترات.

نصائح لتعزيز جمالك دون بوتكس وفيلر

- المحافظة على ترطيب الوجه بشكل مستمر.

- إزالة المكياج قبل النوم.

- المحافظة على شرب قدر كافي من المياه.

- المحافظة على تناول نظام غذائي صحي متوازن.

أثار جانبية للبوتكس والفيلر

الأثار الجانبية لحقن البوتكس والفيلر ووفقًا لـ« Medical News Today»، فيما يلي:

- قد يحدث شلل بالوجه أو بالعضلات المجاورة.

- حدوث حكة بالجلد.

- قد يحدث تورم أو إحمرار.

- صداع.

- ترهل الجلد.

- مشاكل في الرؤية إذا كان الحقن قريب من العين.