في منتصف الليل.. وجبات خفيفة صحية يمكنك الاستمتاع بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل ترغب في بعض الأوقات في تناول وجبات خفيفة خلال منتصف الليل، ولكن تخشى إلحاق الضرر بصحتك؟

غالبًا ما يدفعنا الخوف من اكتساب الوزن إلى ترويض إغراء الأكل في ساعات متأخرة، لذا جمعنا لك بعض الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكنك تناولها دون الشعور بالخوف من زيادة الوزن وفقا لموقع timesofindia.

ماذا يقترح الخبراء؟

يشعر الكثير من الناس بالجوع بعد تناول العشاء لأسباب عديدة، يمكن أن يكون ذلك بسبب نوبات العمل أو الملل أو الإجهاد أو إذا كنت قد تناولت عشاءً مبكرًا.

هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كان يجب أن تأكل بعد العشاء أم لا، وإذا كان هذا جيدًا، فما هي الأطعمة التي يجب تناولها في تلك الساعة؟

إذا تناولت وجبة خفيفة بشكل صحيح، فلن يزداد وزنك، وإليك بعض الأطعمة التي اقترحها الخبراء والتي يمكنك تناولها في وقت متأخر من الليل.

التوت

التوت مليء بالألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع، بالإضافة إلى احتوائه على المغنيسيوم، وهو معدن يريح الأعصاب والعضلات.

شطيرة زبدة الفول السوداني

تحتوي زبدة الفول السوداني على التربتوفان الذي يتحول في الدماغ إلى الميلاتونين لتعزيز النعاس، وهناك حاجة إلى الكربوهيدرات مثل الخبز جنبًا إلى جنب لجعل التربتوفان متاحًا للدماغ، ومن ثم فإن خبز زبدة الفول السوداني يعد وجبة خفيفة قبل النوم ومغذية أيضًا.

المقرمشات المصنوعة من الحبوب الكاملة

عندما تكون جائعًا يمكنك تناول المقرمشات المصنوعة من الحبوب الكاملة، يمكن أن يكون هذا مفيدًا، تأكد من أنها غير مملحة لمنع الإفراط في تناول الطعام.

الجزر والحمص

إذا كنت تشتهي شيئًا مقرمشًا ومنخفض السعرات الحرارية، يمكن أن يكون الجزر الطازج مع الحمص مفيدًا.

الفشار

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تناول شيء مالح ومقرمش، نقترح عليهم تناول الفشار، إنها وجبة خفيفة غنية بالألياف ستبقيك ممتلئًا حتى الوجبة التالية.

اترك الزبدة والملح واستبدلهما بالدهون الصحية للقلب مثل زيت الزيتون أو الأعشاب الطازجة، تحتوي 3 أكواب من الفشار المطهو على أقل من 100 سعر حراري وما يقرب من 4 جرامات من الألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع.

المكسرات

المكسرات مثل الجوز واللوز تحتوي على الميلاتونين الطبيعي والبروتين والمغنيسيوم، حفنة صغيرة من المكسرات تشبع الشهية وتحفز النعاس.

حليب الكركم قليل الدسم

الحليب مصدر غني بالعناصر الغذائية الهامة مثل الكالسيوم والفوسفور وفيتامين ب والبوتاسيوم وفيتامين د، إن إضافة الكركم إلى الحليب يمكّن جسمك من الاسترخاء، إنه يعطي تأثيرًا مهدئًا للدماغ ويمنحك نومًا مثاليًا ليلاً.