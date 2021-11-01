تحذير.. هذا ما يحدث للأمهات الجدد بعد 6 أشهر من الولادة وقلة النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

كشفت دراسة أن قلة النوم الأم في الأشهر الست الأولى بعد الولادة، يجعلك أكبر سبع سنوات في العمر البيولوجي.

قال الباحثون إن النتائج تعني أن أولئك الذين يشكون من عدم النوم المتواصل، يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأجريت الدراسة التي نقلها موقع "womenshealth"، على 33 أمًا أثناء حملهن والعام الأول من حياة أطفالهن، وحللت الحمض النووي الخاص بهن لتحديد العمر البيولوجي، والذي يمكن أن يختلف عن العمر الزمني.

وذكرت الدراسة أنه بعد عام من الولادة، كان العمر البيولوجي لأولئك الذين ينامون أقل من سبع ساعات في الليلة خلال الستة أشهر، أكبر بثلاث إلى سبع سنوات من أولئك الذين ناموا سبع ساعات أو أكثر.

وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة "صحة النوم" العلمية، إن هذا مرتبط بمشاكل صحية خطيرة، فصحة النوم مهمة للصحة العامة مثلها مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

وإليكم بعض النصائح لتجنب حدوث أي مخاطر:

وحث البروفيسور كارول أستاذ علم المناعة العصبية النفسية في معهد جين وتيري سيميل لعلم الأعصاب والسلوك البشري بجامعة كاليفورنيا، الأمهات الجدد على ما يلي:

- الاستفادة من الفرص للحصول على قسط إضافي من النوم، مثل أخذ قيلولة أثناء النهار عندما يكون أطفالهن نائمين.

- قبول عروض المساعدة من العائلة والأصدقاء، عند الإمكان.

- طلب من الزوج المساعدة في رعاية الطفل أثناء الليل أو في الصباح الباكر، حتى تستطعين النوم.

وفي حين أن الشيخوخة البيولوجية المتسارعة المرتبطة بفقدان النوم تزيد من المخاطر الصحية للمرأة، لكن لا تسبب ضررًا لأجسادهن على المدى القصير.

لا نريد أن تكون الرسالة أن الأمهات يتضررن بشكل دائم من رعاية الأطفال وفقدان النوم، ولكن هذه التأثيرات تحدث على المدى الطويل.

وحذر الباحثون أنه كلما زاد العمر البيولوجي أو الوراثي اللاجيني للفرد، زادت مخاطر الإصابة بالأمراض والموت المبكر والسكتة الدماغية، لذلك يجب أن تكون الأم حذره على صحتها هي وطفلها.