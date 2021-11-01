200 ألف مستفيد من مبادرة «لسه نوارة» لمكافحة زواج القاصرات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، إن عدد المستفيدين من مبادرة «لسه نوارة» المتخصصة في مكافحة زواج البنات القاصرات في القرى وصل إلى 200 ألف شخص في ظل استمرار حملات طرق الأبواب والتوعية للأباء والشابات، حيث يتم التنسيق مع المحافظين ومديرين المراكز مع المطالبة بنشر ثقافة الإبلاغ بعد تخصيص رقمين للإبلاغ بجانب تطبيق على الموبايل.

تجاوب الأهالي مع لسه نوارة

وأضافت «السنباطي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC »، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ورضوى محمود، أن هناك تجاوبا فعليا من الأهالي مع الحد من زواج الأطفال، مؤكدة أن هناك تركيزا للتنسيق مع رجال الدين لما لهم من تأثير في مختلف القرى والمراكز الريفية.

تنوع فعاليات لسه نوارة

وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الفعاليات تنوعت لتشمل فعاليات افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحة الرسمية للمجلس بجانب فعاليات على الأرض لـ 14 قرية في 14 محافظة؛ للتعريف بخطورة زواج الشابات القاصرات.

وتابعت: «كنا بنوعي الشباب لأنهم هيكون عندهم بنات في المستقبل أو عندهم إخوات فميخلهمش يتجوزوا في سن صغير وهنكمل باقي المحافظات في شهر ديسمبر، وبنسق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان ووزارة الأوقاف، وبنسق مع وزارة التنمية المحلية، والمحافظين طلبوا استمرارية وجود الحملات دي عشان يكون لها تأثير».