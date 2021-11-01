الامارات | «أبو فلة».. يوتيوبر كويتي يجمع مليون دولار لإغاثة لاجئين سوريين

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو فلة».. يوتيوبر كويتي يجمع مليون دولار لإغاثة لاجئين سوريين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقيت مبادرة أطلقها "يوتيوبر" كويتي، إحتفاءا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وإشادة واسعة من قبل فنانين وإعلاميين وصناع المحتوى في العالم العربي، حيث استطاع الشاب المعروف بلقب «أبو فلة»، جمع مليون دولار لإغاثة لاجئين سوريين، خلال 28 ساعة من البث المتواصل، وبحسب التقديرات فإن هذا المبلغ سينقذ أكثر من 17 ألف لاجئ ونازح من برد الشتاء.

ووعد الشاب الكويتي حسن سليمان، عندما بدأ حملته التي أطلقها بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، آلا يوقف البث حتى يجمع المبلغ المطلوب، لكنه نام أمام الكاميرا خلال ساعات البث الطويلة،

وعلى مدى السنوات الماضية استطاع «أبو فلة» أن يكون لنفسه قاعدة جماهيرية واسعة، إذ يتابعه أكثر من 5 ملايين شخص عبر انستغرام، بينما تخطى عدد مشاهدات قناته على يوتيوب حاجز 2.5 مليار مشاهدة.

وبمناسبة تخطي عدد المشتركين في قناته على يوتيوب حاجز 20 مليون متابع، قرر «أبو فلة» إطلاق حملة تبرعات مستفيدا من شهرته الواسعة. وقٌدر عدد المتبرعين بحسب هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» بحوالي أكثر من 30 ألف شخص، ومنهم من ساهم بعشرات الآلاف.

وهذه ليست أول مرة يساهم فيها «أبو فلة» في جمع التبرعات، إذ سبق أن دشن حملة لكفالة عدد من الأيتام وبناء 57 بيتا للاجئين، إضافة لإجراء عمليات جراحية لألف مصاب بماء العين.

وسلطت تلك الحملات الضوء على مدى التأثير الذي يتمتع به مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ودورهم في صناعة وتقديم محتوى عربي هادف.



يقدر عدد اللاجئين السوريين المسجلين في المنطقة بـ5.5 مليون لاجئ سوري، أغلبهم من النساء والأطفال. ويعيش 1.8 مليون شخص منهم في المخيمات والمناطق العشوائية.

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