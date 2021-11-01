الهالوين المصري بلمسة فرعونية أصيلة: توابيت ومومياوات محنطة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في الوقت الذي يحرص فيه كثيرون على تصميم ديكورات وإكسسوارات تنكرية لـ الهالوين أو عيد الهلع مستوحاة من الغرب والتي يغلب عليها الدموية وطابع الرعب، قامت مصممة الديكورات المجسمة يسرا عبد الرحمن بتصميم ديكورات وإكسسوارات مستوحاة من التراث والتاريخ الفرعوني.

اختارت «يسرا» ديكور كامل للهالوين مستوحى من الفراعنة، والتي تعتبر واحدة من أكثر الحضارات بها تفاصيل يمكن أن تصنع مرعبة، إذ ابتكرت خلفية سوداء كأنها مدخل أو تابوت كبير، وصممت شكل الملكة إيزيس على المدخل من أعلى بالأجنحة.

غلب أيضًا اللون الأسود على الديكور، وعلى جانبي المدخل وضعت حروفا بالهيروغليفية وخارج هذا المدخل صممت عمود فرعوني عليه حروف هيروغليفية، مع وحدات من زهرة اللوتس إلى جانب القطة الفرعونية التي وضعتها موجودة على التكوين نفسه على الأرض.

فيما كانت الملابس التنكرية للهالوين، من اللونين الذين ميزا الحضارة الفرعونية وهما الأبيض والذهبي، لإبراز أيضا الإكسسوارات،

تابوت وقطة وحروف هيروغليفية.. هالوين 2021 بالفرعوني

وقال مصممة الديكور يسرا في تصريحات لها، أن الديكور كله، سواء العمود والخلفية، مصنوع من الخشب، أما الإكسسورارت التي ارتدتها الموديلز، تضمنت الكوليه وحزام ومعصم وكوبرا على الصولجان مصممة من طبقات من الفوم الذهبي المطعم بالفصوص.

وأضفت لجزء من الكوليه نسر بالإكريليك ليتناسب مع أجواء الهالوين من أجل توصيل رسالة بأنه من الممكن عمل ديكورات وملابس تنكرية للهالوين مستوحاة من التراث والتاريخ المصري.

ولفتت إلى أنه في تصاميم الهالوين تدخل شكل المومياء وهي في الأساس لها أصل فرعوني، لذا صممت شكل المومياء، وتم عمل جلسة تصوير بعدسة المصور الفوتوغرافي محمد عاطف، والتقاط أكثر من شوت للموديل ياسمين محسن وهي تمسك المومياء الملفوفة بقماش الشاش، فليس شرط أن تكون الحفلة التنكرية للهالوين كلها تصاميم دموية ومرعبة، لطالما أن هناك إمكانية أن تكون مستمدة من التراث والثقافة والتاريخ.