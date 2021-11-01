الامارات | فيلم هندي.. زوج يعيد زوجته إلى عشيقها ويساهم في ترتيبات زواجهما

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم هندي.. زوج يعيد زوجته إلى عشيقها ويساهم في ترتيبات زواجهما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع استمرار موسم الزفاف على قدم وساق في الهند، نسمع عددًا من القصص الغريبة والفريدة من نوعها حول العرائس.

وفي هذا الإطار، انتشرت في الهند قصة غريبة، حيث اكتشف رجل متزوج حديثًا أن زوجته تحب رجلًا آخر، وعندما علم بذلك قرر الزوج أن يجمع شمل الحبيبين.

في هذه القصة الواقعية، ساعد الرجل، بانكاج شارما، من كانبور الذي تزوج قبل خمسة أشهر فقط، زوجته في لم شملها مع صديقها.

ويعمل شارما، في شركة خاصة في جوروجرام، تزوجت من كومال في مايو من هذا العام.

وصرح بانكاج للصحافيين بأن زوجته كومال كانت تبتعد عنه منذ زواجهما، وأضاف: "لم تعش جو الزواج ولم تتحدث مع أحد. بعد إقناعها، قالت إنها تريد الزواج من عشيقها بينتو". عندما أبلغ الزوج بانكاج أهله، حاولوا إقناع كومال لكنها ظلت مصرة على رأيها.

وفي وقت لاحق وصل الأمر إلى خلية مناهضة العنف الأسري ومركز آشا جيوتي، حيث تم ترتيب لقاء بين المرأة وزوجها وصديقها وأقاربهم.

ونظرًا لأن كومال كانت مصممة على الطلاق والعودة لعشيقها بينتو، وافق بانكاج وخطط حتى لزواجهما، كما رتب محامياً لإحياء زواج زوجته من عشيقها بينتو مساء الجمعة الماضية بحضور الأقارب والضيوف من الجانبين.

وهذه القصة التي تدور حول رجل يجمع زوجته بعشيقها هي إعادة كاملة فيلم بوليوودي، وانتشرت عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

القصة تذكرنا بقصة الفيلم الهندي الشهير "هوم ديل دي تشوك سانام" الذي تم عرضه عام 1999، لكن التعديل الوحيد المختلف عن حبكة الفيلم هو أن المرأة اختارت الذهاب مع حبيبها، فيما كانت حبكة الفيلم تدور حول تراجع الزوجة (إشواريا راي) عن لم الشمل مع حبيبها واختيار زوجها (سلمان خان).

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