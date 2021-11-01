الحوت يورط نفسه.. صفات سلبية يجب أن يتخلص منها أصحاب هذه الأبراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

لا أحد كامل، لذلك فإن معظم الأشخاص لديهم صفات سلبية يجب أن يتخلصوا منها فورا، لذلك نستعرض في هذا التقرير هذا الصفات وفقا للأبراج، كما ذكر موقع indianexpress.

برج الجدي

الشيء الوحيد الذي يجب على مواليد الجدي التخلص منه هو عادة الإفراط في تحليل كل ما يحدث من حولهم.

برج الدلو

بدلاً من القلق، يحب على مواليد برج الدلو عادةً ترك كل شيء وفقا لظروفه، هذا هو الطريق الذي يسلكونه كلما أرادوا تجاهل شيء ما أو الهروب من مسؤولياتهم، يتركون كل شيء ليتم التعامل معه في وقت لاحق.

برج الحوت

يجب أن يتوقف عن الجدال مع الناس ومعارضتهم، هذه عادة تجعلهم غالبًا متورطين في أزمات كبرى، وتتحول إلى مشاكل.

برج الحمل

يجب أن يتخلص مواليد الحمل من عادة الانتظار لفترة طويلة حتى تتحسن الأمور أو تتوازن أو تتحول لصالحهم، يجب أن يكونوا أكثر نشاطًا ومشاركًا في حل جميع المشكلات في حياتهم.

برج الثور

لدى برج الثور عادة تتمثل في التحدث عن القرارات نيابة عن الآخرين، هذا غالبًا ما يزعج الشخص الآخر، وبالتالي يحتاجون إلى تصحيح هذه العادة إذا كانوا يرغبون في الحفاظ على العلاقات الودية.

برج الجوزاء

يجب أن يتوقف الجوزاء عن تجنب تجاهل نصائح الآخرين، يمكن أن تتعلق النصيحة بحياتهم الشخصية أو حياتهم المهنية، ما يعتقده مواليد الجوزاء هو أن نصيحة أو مساعدة الشخص الآخر غير مجدية تمامًا.

برج السرطان

يجب أن يتوقف مواليد السرطان عن محاولة السيطرة على الآخرين، إنهم يحبون أن يكون لهم رأي في كل شيء وغالبًا ما يريدون اتباع نصائحهم، يريدون أن تحدث الأشياء وفقًا لهم فقط، يجب أن يتوقف السرطان عن محاولة السيطرة على كل شيء.

برج الأسد

يقحم مواليد الأسد أحيانًا نفسه في الأمور دون التفكير كثيرًا، يجب أن يتوقفوا عن اتخاذ القرارات بشكل أعمى، ويجب عليهم دائمًا وضع مشكلاتهم العاطفية جانبًا أثناء اتخاذ أي قرار.

برج العذراء

عادة ما يحب العذراء البقاء بمفرده، العادة التي يحتاجون للتخلص منها هي التوقف عن إبعاد أنفسهم عن الناس، وكذلك عادة الاعتماد على الأشخاص لإنجاز أعمالهم، إذا قاموا بتحسين هاتين العادات، فسيكونون قادرين على التمتع بعلاقات أفضل مع الآخرين.

برج الميزان

يجب أن يتوقفوا عن الهروب من مسؤولياتهم، الميزان أيضًا من بين أولئك الذين يحبون الهروب من المواقف أو الأشخاص، سيكون لديهم حياة وعلاقات أكثر صحة إذا توقفوا عن هذه العادة التي تضر بهم.

برج العقرب

يحب برج العقرب دائمًا إبراز أهميتهم، لا يتوقفوا عن إخبار الجميع ليخبروا بأنهم رائعون، يجب أن يتوقفوا عن التباهي بمكانتهم وقوتهم، إلى جانب ذلك، يجب عليهم أيضًا التوقف عن محاولة السيطرة على حياة الآخرين.

برج القوس

يجب أن يتوقف مواليد القوس عن قضاء الكثير من الوقت لاستثمار أمواله، يجب أن يعتادوا على اتخاذ قرارات سريعة إذا كانوا يرغبون في الحصول على حياة مالية أكثر صحة في المستقبل.