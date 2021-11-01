5 أضرار لتناول الخبز الأبيض يوميا.. أبرزها السكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يستهلك الكثير من الأشخاص الخبز الأبيض يوميا بشكل مفرط، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية مختلفة.

وفيما يلي نوضح أضرار الإفراط في تناول الخبز الأبيض يوميا، وفقا لموقع "eatthis".

1- الإمساك:

يُصنع الخبز الأبيض من الحبوب المصنعة مثل الأرز الأبيض والمكرونة والعديد من المعجنات والمخبوزات وعندما تتم معالجة الحبوب، فهذا يعني أنه قد تمت إزالة أجزاء النخالة من الحبوب.

وهنا يمكن أن يسبب الإمساك، لأن النخالة هي الجزء المحتوي على الألياف من الحبوب، كما تحتوي نخالة القمح على وجه الخصوص على ألياف غير قابلة، وبالتالي فإن الخبز الأبيض يتحرك عبر الجهاز الهضمي دون أن يتم امتصاصه أو تكسيره، ويعتبر هذا "غير جيد لأي شخص يعاني من الإمساك لأن الألياف غير المذابة تضيف حجمًا كبيرًا إلى البراز.

2- يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم:

تحتوي الأطعمة مثل الخبز الأبيض والكرواسون والمعجنات على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفعًا جدًا (GI) ، ما يعني أنها تفرز الجلوكوز (السكر) بسرعة ويمكن أن تسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم، ومن ناحية أخرى، فإن الأطعمة منخفضة نسبة السكر في الدم تفرز الجلوكوز ببطء، ما يسمح لمستويات السكر في الدم بالبقاء ثابتة.

وإذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 1 أو 2 ، فقد يكون تناول الخبز الأبيض غالبًا أمرًا خطيرًا لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع منتظم في نسبة السكر في الدم.

وإذا ارتفعت مستويات السكر في الدم بدرجة كافية، يمكنك الدخول فيما يسمى بحالة ارتفاع السكر في الدم، وبشكل أساسي، كلما طال ارتفاع مستويات السكر في الدم، زادت خطورة المضاعفات الصحية وتشمل المشكلات الصحية طويلة المدى أمراض القلب والأوعية الدموية وتلف الأعصاب (المعروف أيضًا باسم الاعتلال العصبي) والفشل الكلوي.

3- السمنة:

تشير إحدى الدراسات إلى أن تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع (GI) ، مثل الخبز الأبيض والحلويات، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الجوع، ويمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن، وأظهرت دراسة أخرى وجود علاقة بين الأطعمة عالية المؤشر الجلايسيمي وزيادة وزن الجسم.

4- حب الشباب:

يسبب تناول المزيد من الخبز الأبيض يوميا إلى إرتفاع مستوى السكر في الدم، ويؤدي ذلك إلى إنتاج جسمك المزيد من الدهون، وهي مادة دهنية في بشرتك، بالإضافة إلى ذلك، يتسبب ارتفاع السكر في الدم أيضًا في ظهور الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، كما أن كل من الزهم والالتهابات هما السبب في تكوين حب الشباب.

5- قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية:

تشير دراسة جديدة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية إلى أن تناول كمية كبيرة من الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والكرواسون وحبوب الإفطار والمقرمشات يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية، والسكتة الدماغية والنوبة القلبية، وبشكل أكثر تحديدًا، فإن أولئك الذين تناولوا أكثر من سبع حصص من الحبوب المكررة يوميًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 47٪.