خبيرة تجميل تحذر من الإفراط في استخدام «الميكب»: استخدموا هذه المكونات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التمادي في استخدام المركبات الكيماوية المصنعة، أمر يمثل خطورة كبيرة على صحة البشرة، ويلزم تركها واستبدالها بما هو آمن، والمصرح للاستخدام من وزارة الصحة، وفقا لما ذكرته خبيرة التجميل أمل الرميحي، موضحة أن الزيوت والكريمات الطبيعية هي الأفضل للجسم على الإطلاق، فهي تجعل البشرة نقية، وتسهم في تغذيتها وترطيبها وتجلعها مشرقة وجذابة، لاحتوائها على أحماض دهنية ومضادات أكسدة طبيعية.

خبيرة التجميل، قالت في تصريحات خاصة لـ«هن» إنَّ للزيوت والكريمات الطبيعية فوائد تجميلية متعددة أيضًا، فضلاً عن خصائصها العلاجية، حيث تتكون من مكونات بسيطة ترطب البشرة وتحميها من الجفاف، وتحد من إصابتها بالميكروبات، وتمنع ظهور علامات الشيخوخة كالخطوط الرفيعة والتجاعيد.

وحسب خبيرة التجميل، فإن الزيوت الطبيعية لها فوائد عديدة للجسم، ويمكن أن تكون بديلًا عن المنتجات التجارية التي تدخل فيها مواد كيميائية ضارة، فضلًا عن أنَّها يمكن أن تستخدم بشكل آمن وفعّال، ناصحة باختيار الزيوت المناسبة حسب نوع البشرة والتي يمكن تصنيفها لثلاثة أنواع.

بديل المساحيق للبشرة الدهنية

وبديلاً عن مساحيق التجميل، يمكن الاستعانة بالزيوت المغذية والطبيعية لصاحبات البشرة الدهنية، على سبيل المثال، فوائد الزيوت الطبيعية لـ البشرة الدهنية، تعمل على تنظّيم إفرازات الزيوت في الجسم، مثل زيت البرتقال، وزيت الليمون، والجوجوبا، والسرو، والبرغموت.

زيوت طبيعية لترطيب البشرة الجافة

أما بالنسبة للبشرة الجافة، فهناك أنواع من الزيوت تحافظ على ترطيبها وتجعلها قوية ومنها: «زبدة الشيا، وزبدة الكاكاو، وزيت الأرجان، وزيت خشب الأرز، وزيت ثمر الورد البري، وزيت البابونج».

زيوت آمنة على البشرة المختلطة

بالنسبة لـ البشرة المختلطة هناك أنواع من الزيوت مناسبة لها، ويمكن استخدامها بشكل آمن وفعّال، ومنها: «زيت اللافندر، والبشتول وزيت البرغموت، وزيت البرتقال، وزيت الجوجوبا».