فتاة تستغيث من «بواب العمارة» سرق محتويات خاصة وقطع أسلاك الكهرباء: «هيولع فينا وفي بيتنا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الرعب تعيشها أسرة في منطقة حدائق الأهرام، بعد تلقيهم تهديدات من بواب العقار المقيمين به، ما جعل فتاة تدعى منة رشوان، تستغيث بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع «إنستجرام» بعد تهديد البواب بإشعال النيران بها وبأسرتها بسبب خلافهم معه، نتيجة اكتشافهم سرقته بعض المستلزمات من العقار.

سرقة البواب سبب خلاف الأسرة معه

سبب خلاف أسرة «منة» مع البواب بسبب سرقته بعض قطع الحديد من أعلى سطح العقار، بعدما أبلغ الأسرة أنه سينظف السطح، ليتفاجأو بعد ذلك بأنه سرق قطع الحديد الخاصة بالشبابيك، وباعها دون استئذان، وعندما واجهته الأسرة لم ينكر الأمر بحجة أنهم أبلغوه أن يتخلص من الأشياء التي لا قيم لها، بحسب حديث «منة» لـ«الوطن».

وبسبب هذه الواقعة حدث الخلاف بين أسرة «منة» والبواب، إذ تحدثت والدتها إلى زوجة حارس العقار بشأن فعلة زوجها، إلا أن الحديث تطور إلى مشادات كلامية كانت ستصل إلى الاعتداء من زوجة البواب عليهم، بحسب «منة»، ما جعلهم يطلبوا منها جمع أغراضهم وترك العمارة، خاصة بعد المشادة وحديثها عن الأسرة بطريقة سيئة مع باقي الجيران.

تهديد من البواب لوالد «منة»

وأثناء نزول والد «منة» من المنزل استوقفه حارس العقار ليتشاجر معه: «قال لبابا مراتك وبنتك ضربوا مراتي وأنا هعرف آخد حقي منكم»، وهو تحوير لما حدث وفقًا لما أوضحته الفتاة، لافتة إلى أن البواب هدد والدها أمام أحد السكان، ما جعله يتوجه لتحرير محضر بعدم التعرض في قسم شرطة حدائق الأهرام برقم 16029 وبتاريخ 27 أكتوبر 2021.

وبالفعل ضُبط حارس العقار وقضى يومًا داخل قسم الشرطة، إلا أنه خرج باليوم التالي، وعند سؤال أسرة «منة» عن سبب خروجه علموا من المركز أنه ينبغي جمع تفويض من جميع سكان العمارة يفيد برفضهم تواجده في العقار، وهو ما نفذه الأسرة وجمعوا بالفعل تفويضات.

بواب العمارة يهدد والد «منة» بإشعال النار بأسرتها

موقف «منة» وأسرتها زاد من بطش البواب أكثر، إذ اكتشفوا خلال عودتهم للمنزل في مرة أن عداد الكهرباء خارج من مكانه ومقصوص منه أحد الأسلاك، وعند طلبهم لكهربائي لتصليحه كان رده: «احمدوا ربنا إن محدش كان في البيت لأن أي تشغيل للتكييف كان ولع في البيت باللي فيه»، ما أغضب الوالد كثيرًا وتوجه إلى البواب ليواجهه بفعله قائلا: «أنت عايز تولع فينا؟» ليرد الحارس: «أيوة هولع فيك أنت وبيتك وعيالك».

حرر الأب محضرا آخر بالتهديد رقمه 17822، وجرى ضبط البواب مرة أخرى وخرج مجددًا بعدها بيوم على أن يترك العقار في يوم السبت الماضي، إلا أنه لم يفعل ذلك وظل مكانه في العقار: «لما سألناه قالنا مش كل شوية تقوليلي لم حاجتك».

مكان آمن لأسرة الفتاة

القلق والرعب من رد فعل البواب جعل «منة» وأسرتها يتركون المنزل منذ يومين لحين التأكد من رحيله أو حل الأمر، لافتة إلى أنهم كانوا أكثر السكان سخاء معه في النقود، وهم من وافقوا على عمله بالعماره منذ عام: «مش طالبين غير نقعد في بيتنا بأمان».