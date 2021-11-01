الحب في سويت نوفمبر.. فتيات «الجدي» «حظهم نار» والدلو «يخافوا من الحسد»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع بداية شهر نوفمبر في كل عام، تستعد الفتيات لاستقبال عيد الحب المصري، الذي يوافق اليوم الخامس من أسبوعه الأول، حتى باتت شهرة الشهر سويت نوفمبر، فبجانب الهدايا المتبادلة بين أصحاب العلاقات العاطفية، تحرص كثير من الفتيات أيضًا، على متابعة حالة برجها الفلكي، والتعرف على حظها في الحب على مدار أيامه الثلاثين.

وتحدثت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية لـ«هن»، عن الأبراج الأكثر حظًا مع العلاقة العاطفية، حيث ينتقل «فينوس»، وهو كوكب الحب، إلى برج الجدي، بداية من يوم 5 نوفمبر، ويستمر لفترة طويلة تنتهي في 18 ديسمبر، ما يعطي «الحظ الحلو»، لأصحاب الأبراج الترابية، للوقوع في الحب.

سويت نوفمبر للجدي

يبدو أن سويت نوفمبر، سيكون شعار فتيات برج الجدي، إذ تؤكد خبيرة الأبراج الفلكية، أنهن الأكثر نصيبًا وحظًا في الحب، وأنهن سيتسمن بالسحر والجذابية لوقوع الطرف الآخر في حبهن، وأيضًا فتيات برج الثور، فتكون هذه الفترة هي الأنسب، لقضاء وقت جيد مع الشخص الذي ترتبط به مثل السفر، مشيرة إلى أنه من الأبراج صاحبة الحظ الجيد خلال نوفمبر، فتيات برج العذارء، وبرج الحوت، وبرج العقرب، فهي الفترة الأنسب للاعتراف بالحب للشخص الذي تود الارتباط به عاطفيًا.

نصائح لـ7 أبراج للحفاظ على العلاقة العاطفية

نصائح مهمة منحتها عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، لأصحاب بعض الأبراج، كل على حدا، بهدف الحفاظ على علاقاتهن العاطفية ناجحة، تجنبًا لسوء التفاهم ووجود المشكلات، التي قد تهدد مستقبلهن مع الشريك الآخر، حتى يستمتعن بـ سويت نوفمبر، خال من الأزمات والمشاحنات.

حظ برج الحمل

حافظي على هدوئك، والتحكم في انفعالاتك، وعدم التسرع في القرارات المصيرية في العلاقة العاطفية.

حظ برج السرطان

التحكم في الحساسية المفرطة التي تتسم بها فتيات برج السرطان، حتى آخر العام.

حظ برج الميزان

التماسك ضد أي محاولات «استفزاز» من الشخص المرتبطة به، والتحلي بالصبر جيدًا.

حظ برج القوس

فتيات برج القوس لديهم ميول للتسرع في الكلام الجارح، لذلك لا بد من مراجعة الكلام جيدًا.

حظ برج الدلو

عدم التحدث عن العلاقات العاطفية كثيرًا، لأنهن سيعانين من الحسد خلال هذه الفترة، وأيضًا لا بد من الابتعاد عن التعالي.

حظ برج الأسد

التحكم في العصبية والانفعالات، خلال هذه الفترة، إذ يعانين من التدخل في الحياة الشخصية، لذلك التوقيت لم يعد مناسبًا للحصول على الموافقة العائلية على الشخص الذي تود الارتباط به.

حظ برج الجوزاء