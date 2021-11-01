منها البيض.. إليكِ سر جمال شعر المرأة الهندية "بيكون تقيل وطويل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تلجأ العديد من الفتيات إلى أحدث منتجات التجميل للحصول على شعر مثالي، لكن الأساليب المجربة والمختبرة التي استخدمتها نساء الهند منذ آلاف السنين تكون أفضل في الحصول على شعر كثيف وصحي ولامع.

ونعرض لكم قائمة بهذه التقنيات القديمة التي أثبتت أنها مفيدة في تحقيق نتائج هائلة، وفق ما أورد موقع "brightside".

1-استخدام تقنية Balayam:

هذه تقنية يوجا وهي شكل من أشكال العلاج بالإبر، وهي تنطوي على فرك الأظافر ببعضها البعض (وليس الإبهام) بقوة متساوية لمدة 5-10 دقائق في اليوم.

يعمل الضغط أسفل الأظافر على تحفيز تدفق الدم إلى فروة الرأس، وبالتالي تعزيز نمو الشعر، هذه الطريقة بطيئة الحرق وتتطلب الصبر وتستغرق النتائج عدة أشهر.

2- استخدام شيكاكاي في روتينك:

شيكاكاي هي شجرة تنمو في الهند، وتم حصاد فوائدها الصحية للشعر واستخدامها لعدة قرون، وتدخل في العديد من الشامبوهات خاصة التي تكون صناعتها هندية، كما أنها مليئة بفيتامينات A وD وE وK، إلى جانب مضادات الأكسدة الأخرى، وتساعد على توفير العناصر الغذائية الدقيقة لتغذية بصيلات الشعر وتعزيز نمو الشعر.

فوائدها لا حصر لها تعطي دفعة في نمو الشعر، وتفك تشابك الشعر، وتقلل من قشرة الرأس، وتمنع تقصف الأطراف، وتجعل الشعر ناعمًا ولامعًا.

3- استخدام زيوت الشعر:

تُستخدم أنواع مختلفة من زيوت الشعر في الهند للمساعدة في إعادة الرطوبة إلى الشعر، ولكل منها خصائص مختلفة.

ويستخدم زيت الشعر منذ قرون وقد أوصي به في الطب الهندي القديم، ويعمل عن طريق تعزيز الدورة الدموية، وإضافة الرطوبة، وتحفيز البصيلات من خلال تدليك فروة الرأس، ولكن الإفراط في استخدامه يكون ضارًا، لذا فإن التوازن هو المفتاح، وبعض الأنواع المستخدمة هي جوز الهند والخروع واللوز.

4- ضفائر الشعر:

كانت النساء الهنديات يضفرن شعرهن منذ العصور القديمة، وهناك فوائد رائعة له، منها أنه يقل الاحتكاك مع الأقمشة الأخرى، ما يعني أنه أقل عرضة للتكسر، ولا يتطلب الكثير من التسريح، المفتاح هو أن تكون الضفيرة فضفاضة وليست ضيقة جدًا على فروة الرأس.

5- استخدام ماسكات الشعر المنزلية:

يساعد ماسك الشعر في توفير تغذية مركزة ورطوبة لشعرنا، وأغلب هذه الماسكات موجودة لدينا بالفعل في مطابخنا، مثل العسل والأفوكادو واللبن وعصير التفاح والصبار، على سبيل المثال لا الحصر.

6- استخدام الحناء لتلوين الشعر:

الحناء نبات طبيعي يمكنه صبغ الشعر باللون الأسود أو العنابي أو حتى البرتقالي، كما أن له خصائص مضادة للفطريات، ولهذا فهو يساعد في علاج قشرة الرأس ويقلل من تساقط الشعر، كما أنه يحتوي على فيتامين إي الذي يساعد على تنعيم الشعر.

7- استخدام البيض لتغذية الشعر:

يستخدم البيض منذ القرن الحادي عشر لتقوية الشعر، حيث يحتوي على البروتينات والدهون التي تساعد في إعطاء الشعر لمعانًا جميلًا.

يمكن استخدامه في ماسكات الشعر أو بمفرده عن طريق وضع بياض البيض على الجذور وتركه هناك لمدة 15-20 دقيقة.