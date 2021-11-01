الامارات | السعوديون ينتظرون ظهور "الغول" في سماء المملكة

شكرا لقرائتكم خبر عن السعوديون ينتظرون ظهور "الغول" في سماء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الجمعية الفلكية السعودية في جدة عن الموعد الذي يمكن أن يرصد فيه نجم "الغول" في سماء المملكة والعالم العربي.

وقالت الجمعية في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "يرصد بسماء السعودية والوطن العربي بالأفق الشمالي الشرقي بداية الليل خلال شهر نوفمبر 2021 واحدا من أغرب النجوم الذي يعرف باسم الغول".

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن هذا النجم يسطع ويخفت بشكل دوري، موضحة أنه يكمل دورة واحدة خلال يومين و20 ساعة و49 دقيقة.

​وذكرت أن هذا النجم الذي ينتمي إلى نجوم "فرساوس" يمكن رؤيته بالعين المجردة وأنه يمكن رصده بسهولة.

وأشارت إلى أن تسمية النجم بهذا الاسم تعود إلى ربطه بأسطورة الوحش المخيف "ميدوسا" الذي تشير الأساطير الخرافية إلى أنه امرأة بشعة تحول شعرها إلى أفاعي وكل من ينظر اليها يتحول فوراً إلى حجر.

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